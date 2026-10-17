Ligue 2 : Reims cartonne, Laval arrache un nul miraculeux

Mené 0-3 à la mi-temps, Laval arrache le nul face à Clermont (3-3) avec deux buts marqués dans les arrêts de jeu. La 9e journée de Ligue 2 a aussi vu Reims passer quatre buts à Dijon pour grimper à la deuxième place, pendant que Nancy, vainqueur à Annecy sur le fil, s’installe dans le haut du classement de Ligue 2.

Ligue 2 : Laval arrache un point qui semblait perdu

Au stade Francis-Le Basser, les Lavallois avaient pourtant attaqué fort, sans rien concrétiser pendant le premier quart d’heure. Clermont a puni cette maladresse. Okou a ouvert le score de la tête à la 24e minute, sur un centre de Cantero, avant que Florian Bianchini n’envoie une frappe de l’extérieur de la surface dans la lucarne (37e). Juste avant la pause, après un geste technique d’Okou dans la surface, Gaudin a manqué son dégagement et logé le ballon dans son propre but.

Aboubakary Kanté a relancé son équipe à la 72e. À la 89e minute, Clermont tenait encore sa première victoire de la saison avec deux buts d’avance. Sidi Bane a réduit l’écart à la 90e, et dans la minute suivante, Kanté a égalisé d’un coup de tête pour s’offrir un doublé.

Ce 3-3 ne fait pas les affaires des deux clubs au classement. Laval reste lanterne rouge avec 6 points. Clermont, 16e avec 7 points, n’a toujours pas gagné en neuf matchs.

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À Auguste-Delaune, le scénario a démarré à l’envers pour Reims. Adel Lembezat a ouvert le score pour Dijon dès la 12e minute. La réponse rémoise n’a pas traîné : Yaya Fofana a égalisé de près après une erreur défensive (20e), Mohamed Daramy a donné l’avantage deux minutes plus tard, puis Daouda Guindo a enroulé un coup franc à une trentaine de mètres (36e). Entré à la place de Daramy, blessé, Arone Gadou a inscrit le quatrième but à la 54e. Barka a sauvé l’honneur dijonnais à cinq minutes du terme.

Les Rémois restaient sur deux nuls, face à Montpellier (1-1) et Nantes (0-0). Cette quatrième victoire leur permet de rester invaincus (4 succès, 5 nuls) et de passer provisoirement deuxièmes avec 17 points.

Nancy a attendu la 89e minute pour faire tomber Annecy. Ilyes Housni avait transformé un penalty à la 41e, Dion avait remis les deux équipes à égalité (59e), et c’est finalement un but contre son camp de Casadei qui a offert les trois points à l’ASNL. Les Lorrains sont quatrièmes avec 16 points, à une longueur de Reims. Annecy, battu, glisse à la 7e place (13 points).

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Pau a fait son match en première période à Guingamp. Cheikh Fall a marqué sur corner dès la 6e minute, Bilal Brahimi a doublé la mise à la 33e sur un service d’Anthony Briançon. Teddy Averlant a réduit l’écart à la 75e, trop tard pour l’En Avant, qui reste à 8 points. Les Béarnais remontent au 6e rang avec 14 points.

Boulogne-sur-Mer respire enfin. Longtemps bousculés au Stade des Alpes, les hommes de Fabien Dagneux ont battu Grenoble (0-2) grâce à Nolan Binet (79e) et Abdel Hbouch (90e+2). C’est leur premier succès de la saison, après une série de quinze matchs sans victoire. Boulogne pointe au 11e rang, Grenoble recule au 15e.

Classement Ligue 2 : qui est en tête après la 9e journée ?

Saint-Étienne reste leader de la Ligue 2 avec 19 points, avec un match de moins que Reims. Les Verts jouent samedi à 20h sur la pelouse du Red Star, troisième avec 17 points : une victoire des Audoniens les placerait en tête du championnat. Il y a une semaine, l’ASSE abordait déjà ce déplacement en tête du classement.

Montpellier, cinquième avec 15 points, conclura la journée lundi à Rodez (20h45). Samedi à 14h, Nantes reçoit Dunkerque et Metz accueille Sochaux, quatre clubs qui comptent entre 8 et 11 points.

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