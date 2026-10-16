Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Le coach de Red Star répond cash à Cathro et Saint-Etienne

À la veille du choc entre le Red Star et l’ASSE au stade Bauer, Damien Perinelle, le coach du club audonien, s’est prononcé sur cette rencontre au sommet de la Ligue 2.

Le coach de l’ASSE encense le Red Star et son entraîneur

À l’ASSE, Ian Cathro n’a pas caché son admiration pour l’équipe du Red Star et le travail de son entraîneur Damien Perinelle. Il a déclaré que c’est la meilleure équipe que les Stéphanois se préparent à affronter après 8 journées de championnat.

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« Le Red Star est une équipe avec beaucoup d’énergie, d’intensité, d’ambition. Avec de bons joueurs et un bon entraîneur. C’est sans doute, le meilleur adversaire auquel on va être confronté depuis le début de saison », a-t-il laissé entendre.

Perrinelle à Cathro : « L’AS Saint-Etienne est le favori de la Ligue 2 »

En réponse à son homologue stéphanois, Damien Perinelle estime que les Verts, actuels leaders de la Ligue 2, sont les favoris du choc de la 9e journée du championnat. « L’AS Saint-Etienne, c’est le favori de la Ligue 2. Et ils assument à travers leurs performances et leurs résultats », a-t-il répondu en conférence de presse d’avant-match.

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Grâce à ses 6 victoires et un nul, contre une seule défaite, le club ligérien compte 2 points de plus que son adversaire audonien avant leur confrontation. Il possède également la meilleure attaque avec 21 buts marqués en 8 matchs. Selon le coach du Red Star, Ian Cathro « a réussi à mettre sa patte et ça se voit » avec leurs performances actuelles.

Le Red Star prêt à défier l’ASSE avec ses armes

Au-delà du statut de favori attribué à l’ASSE et du respect sportif envers son adversaire, Damien Perrinelle ne perd pas de vue l’enjeu du match, à savoir la première place de Ligue 2. Il a donc préparé son équipe pour décrocher les trois points et s’installer en tête du classement.

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« J’attends juste qu’on joue notre jeu. Comme on l’a fait à Nantes. On va jouer la meilleure équipe de Ligue 2. Je veux qu’on les challenge avec nos armes et notre manière », a indiqué le technicien des Vert et Blanc.

Dauphin de l’AS Saint-Etienne, L’Etoile Rouge est dans une dynamique positive. Elle a remporté ses quatre derniers matchs consécutifs en inscrivant 9 buts, et elle a aussi perdu un seul match comme les Verts.

Damien Perinelle compte sur le soutien des supporters audoniens

À Saint-Ouen, le capitaine et buteur Damien Durand et ses coéquipiers bénéficieront du soutien de leurs supporters. Ces derniers se mobilisent massivement pour l’inauguration de la nouvelle tribune sud du stade Bauer, lors de la venue de l’ASSE.

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Damien Perinelle compte sur leur soutien pour s’imposer. « Je suis convaincu que les supporters vont répondre présent. On est contents de découvrir cette tribune. On va savourer et essayer de leur rendre », a-t-il déclaré.

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Un peu plus de deux cents supporters de l’ASSE sont attendus dans le parcage visiteurs. Leur déplacement dans la banlieue parisienne sera encadré, comme précisé dans un arrêté préfectoral conjoint du préfet de la Seine-Saint-Denis et celui de Seine-et-Marne.