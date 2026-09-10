ASSE : Les sanctions tombent après le succès à Dijon

‎‎L’ASSE a remporté son déplacement à Dijon (3-2), le 31 août, lors de la quatrième journée de Ligue 2. Quelques jours plus tard, la commission de discipline de la LFP a sanctionné le Dijon FCO après des jets d’objets commis par ses supporters.

‎ASSE : La victoire stéphanoise à Dijon n’a pas tout effacé

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‎Le succès de l’ASSE à Gaston-Gérard avait été marqué par un scénario renversant. Les Verts ont pris l’avantage grâce à Théo Ballo, avant de subir le retour du DFCO, puis de reprendre définitivement les commandes grâce à Augustine Boakye à dix minutes du terme.

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‎Mais dans les tribunes, la soirée a également laissé des traces. La commission de discipline de la LFP, réunie le mercredi 9 septembre, s’est penchée sur le comportement des supporters dijonnais et a retenu des jets d’objets.

‎Dijon écope d’un avertissement

‎La décision est désormais officielle : la tribune nord du stade Gaston-Gérard fera l’objet d’une fermeture pour un match avec sursis. Autrement dit, le club bourguignon conserve pour l’instant l’usage de cette tribune, mais se trouve placé sous la menace d’une sanction effective en cas de nouveau manquement.

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‎La mesure intervient alors que la rencontre face à l’ASSE avait déjà été particulièrement animée sur le terrain. Le club dijonnais devra donc surveiller attentivement le comportement de ses tribunes. Le sursis laisse une marge, mais elle n’est pas infinie.

‎Trois buts pour les Verts, un avertissement pour Dijon

‎Sur le plan sportif, l’AS Saint-Etienne peut surtout retenir une victoire précieuse. Menés 2-1 après le but de Souleymane Chouchane à la 55e minute, les Stéphanois ont réagi rapidement avec Théo Ballo, avant que Boakye ne délivre les siens à la 80e. Ce résultat porte ainsi une saveur particulière.

Saint-Étienne a résisté au scénario défavorable et quitté la Bourgogne avec trois points. Dijon, de son côté, repart avec une sanction disciplinaire, même si celle-ci reste suspendue. Une soirée où chacun a donc payé son addition, mais pas avec la même monnaie.

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‎La LFP a également rendu plusieurs décisions concernant la Ligue 2 le 9 septembre, notamment des suspensions pour Mahamadou Diawara, Saad Agouzoul et Elydjah Mendy après des expulsions. Pour l’ASSE, aucun joueur n’est concerné par cette série de sanctions consécutives à la rencontre de Dijon.