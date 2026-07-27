Ça bouge à l’OM : McCourt opère encore un changement !

Les mouvements à l’OM ne concernent pas uniquement le mercato. Le propriétaire Frank McCourt a procédé à un nouvel ajustement au sein de la direction du club.

OM : McCourt tranche, Ali Zarrak exilé à Paris

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Le changement se poursuit à l’Olympique de Marseille. Il concerne cette fois-ci le dossier Ali Zarrak. Le responsable de la Pro 2 est considéré comme un proche de Medhi Benatia. Il cristallisait jusqu’ici les tensions au sein du club. Même si ses compétences sont saluées en matière de détection comme l’atteste la juteuse revente de Robinio Vaz.

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Mais son management fait aussi l’objet de multiples critiques à l’OM. L’homme de 34 ans a eu plusieurs différents avec des légendes du club tel que Jean-Pierre Papin. Au point où il semblait menacé l’équilibre du vestiaire et du centre de formation. Une double enquête pour harcèlement moral visant plusieurs salariés avait même été ouverte ces derniers mois.

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Le propriétaire Frank McCourt, avec ses nouveaux dirigeants, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi, ont pris une forte de décision. Plutôt que de trancher par un licenciement sec, ils ont opté pour un compromis surprenant. La Provence le confirme, un accord a été trouvé pour éloigner le technicien de la Commanderie.

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Ali Zarrak exercera désormais ses fonctions principales depuis Paris. Il conservera la supervision de l’équipe réserve, de la passerelle avec les professionnels et des prêts. Mais il se consacrera davantage au repérage des talents dans le nord de l’Hexagone. Zarrak ne fera que de brefs passages à l’Olympique de Marseille. Cette solution diplomatique permet au club phocéen d’apaiser les tensions l en interne.