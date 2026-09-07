Mercato OM : Paixão, Højbjerg, McCourt… Genesio règle ses comptes

‎Bruno Genesio est revenu sur le mercato mouvementé de l’OM et sur les dossiers Igor Paixão, Pierre-Emile Højbjerg et Frank McCourt avant la réception du Paris FC. Le technicien marseillais reconnaît avoir découvert une situation financière plus difficile que prévu, tout en assurant que ses alertes ont été entendues par le propriétaire du club.

‎‎Mercato OM : Un été sans recrue qui a changé les plans

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‎‎Bruno Genesio ne s’attendait manifestement pas à vivre un été pareil. Arrivé avec l’ambition de relancer le projet sportif de l’OM, le technicien a rapidement découvert que les contraintes économiques imposées au club allaient prendre une place considérable dans ses décisions.

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Les nombreux départs ont profondément modifié son groupe, alors qu’aucune recrue n’est finalement venue compenser ces pertes. ‎‎Le constat est particulièrement lourd. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Facundo Medina, Geronimo Rulli et Quinten Timber ont quitté Marseille, laissant Genesio avec un effectif largement remanié.

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« Je savais que la situation était compliquée mais je ne savais pas qu’elle allait être aussi difficile. Je ne savais pas qu’on allait pas recruter. C’est la première fois que je le vis », a-t-il regretté. Une franchise qui en dit long sur les coulisses de cet été.

‎‎Paixão, le dossier qui pouvait tout faire basculer

‎‎Parmi les sujets brûlants, Igor Paixão a occupé une place particulière. Son départ aurait pu apporter une bouffée d’oxygène aux finances olympiennes, mais aurait également privé Genesio d’un élément offensif important. Dans un secteur déjà fragilisé par plusieurs départs, conserver le Brésilien représentait donc un enjeu sportif majeur.‎

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‎Le technicien refuse d’ailleurs de réduire ses inquiétudes au seul cas Paixão. « Pas que sur Igor. On a perdu nos deux meilleurs buteurs, on a perdu notre gardien, on a perdu Medina. Des joueurs d’expérience », fait-il remarquer. Derrière cette déclaration se dessine la véritable difficulté rencontrée par l’entraîneur : reconstruire une équipe compétitive sans pouvoir disposer des renforts espérés.

‎‎Højbjerg, le brassard qui laisse une cicatrice

‎‎L’autre dossier sensible concerne Pierre-Emile Højbjerg. Le milieu danois a perdu le brassard au profit de Timothy Weah, une décision qui ne venait pas directement de Genesio. Malgré cet épisode, l’entraîneur continue de considérer son joueur comme un élément essentiel de son vestiaire. ‎La question d’un retour au capitanat reste toutefois sans réponse.

‎ « Je ne sais pas s’il peut redevenir capitaine. Je n’ai pas la réponse. J’en ai pas reparlé depuis. Ce n’est pas le plus important », déclare Genesio. L’ancien du Stade Rennais préfère surtout préserver la relation avec son joueur. « Il reste important. Il reste un capitaine de l’équipe. Je suis calme et serein », ajoute-t-il. Une manière élégante de remettre le sportif au centre des débats.

‎‎McCourt entendu, Genesio maintient la pression

‎‎Derrière les discussions sur le mercato se trouve un dialogue beaucoup plus important entre l’entraîneur et Frank McCourt. Genesio explique avoir alerté sa direction sur les conséquences sportives des départs et sur le risque de voir l’OM considérablement affaibli. Son message aurait finalement été entendu par le propriétaire.

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‎‎« Mon rôle était d’alerter. Je ne suis pas venu pour jouer le milieu de tableau. La chance que j’ai eu est que j’ai été entendu ici. Le propriétaire m’a entendu, c’est lui qui arbitre », confie l’entraîneur de l’OM. Cette phrase résume probablement mieux que toutes les autres la position du technicien. Il accepte les contraintes, mais refuse d’en faire une excuse permanente.‎

‎Le vrai chantier de Genesio commence maintenant

‎‎Au-delà des noms et des dossiers, Bruno Genesio doit désormais construire une dynamique avec un groupe stabilisé. L’absence de recrues oblige le staff à trouver des solutions internes, tandis que la gestion des personnalités et des frustrations devient presque aussi importante que les choix tactiques. ‎Le technicien entend justement s’appuyer sur le dialogue pour éviter que les tensions ne fissurent son vestiaire.

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‎ Il cite une phrase entendue auprès de Carlo Ancelotti lors de sa formation au Real Madrid : « Un bon entraîneur est un entraîneur qui sait gérer les conflits par consensus. » À Marseille, cette philosophie pourrait rapidement devenir indispensable. Car après un été aussi agité, le plus difficile ne sera peut-être pas de faire jouer l’équipe. Ce sera de la maintenir soudée.