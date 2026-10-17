Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique dribble tout le monde, le groupe pour Strasbourg

Le PSG affronte le RC Strasbourg en Ligue 1 ce samedi à 17h15 pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Dans le groupe retenu pour cette rencontre, Luis Enrique a fait appel à 21 joueurs avec d’énormes surprises.

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Alors que tout le monde s’attendait à voir plusieurs cadres laissés au repos en vue du choc de Ligue des Champions contre le FC Barcelone mardi prochain, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a fait le déplacement à Strasbourg avec un groupe quasiment au complet. Fort de sa victoire retentissante mercredi à Manchester City (4-2), le Paris Saint-Germain enchaine dès ce samedi à Strasbourg pour la septième journée de Ligue 1.

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« Un match difficile », a jugé Luis Enrique vendredi en conférence de presse, mais qu’il faudra gagner « pour être sur le podium » de Ligue 1 pour la première fois de la saison, juste avant de recevoir le Barça. Le Paris SG reste sur une série de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues. Pas toutes maîtrisées, mais qui ont toutes rapporté trois points.

Le message est passé : pas question de se laisser griser par les exploits européens. Mais ce déplacement en Alsace mérite une certaine vigilance. Depuis l’arrivée du technicien espagnol, le Paris Saint-Germain n’a jamais véritablement eu la vie facile à la Meinau. Les Parisiens y ont notamment connu une défaite en mai 2025 (2-1), un souvenir que Luis Enrique n’a certainement pas oublié.

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Face à une formation strasbourgeoise jeune, ambitieuse et désireuse de faire tomber le champion d’Europe, il faudra répondre présent dans l’engagement et l’intensité. « Strasbourg a une équipe très jeune, mais les joueurs ont beaucoup de qualité, d’un niveau supérieur à ce que l’on trouve à cet âge en général. Ils auront une mentalité spéciale contre nous, parce qu’ils ont l’occasion de montrer leur valeur », a prévenu l’entraîneur parisien.

Conscient de l’enjeu de ce match, le technicien espagnol n’a pas laissé ses principaux cadres à Paris. Ainsi, Vitinha, Nuno Mendes et Ousmane Dembélé sont bien présents dans le groupe parisien. Pour autant, leur convocation ne garantit pas une titularisation face aux hommes de Hugo Oliveira. Même constat pour Warren Zaïre-Emery, qui avait terminé la rencontre contre Manchester City particulièrement éprouvé.

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L’international français de 20 ans figure bien parmi les 21 joueurs sélectionnés. Joao Neves est également du voyage, tout comme Fabian Ruiz, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia. Luis Enrique dispose donc de nombreuses solutions pour composer son milieu de terrain et son attaque. Seul le capitaine Marquinhos a été laissé au repos par Luis Enrique.

Le groupe complet du PSG contre Strasbourg

Gardiens : Lucas Chevalier, Matvey Safonov.

Défenseurs : Achraf Hakimi, Lucas Beraldo, Illia Zabarnyi, Lucas Digne, Lucas Hernandez, Nuno Mendes, Willian Pacho.

Milieux : Fabian Ruiz, Vitinha, Dro Fernández, Warren Zaïre-Emery, Adam Mouak, João Neves.

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Attaquants : Khvicha Kvaratskhelia, Ferran Torres, Ousmane Dembélé, Maghnes Akliouche, Désiré Doué, Mika Godts.