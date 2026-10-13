Accueil - PSG mercato - PSG : Dembélé et Mendes de retour pour affronter Man City

La Ligue des Champions fait son grand retour. Ce mercredi, le PSG affronte Manchester City à l’Etihad Stadium pour le compte de la deuxième journée de la phase de ligue. Ousmane Dembélé et Nuno Mendes sont disponibles pour ce choc contre les Citizens.

Man City – PSG : Deux retours importants pour Luis Enrique

Laissés au repos face au Mans (3-1) en Ligue 1, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes vont bien effectuer leur retour avec le Paris Saint-Germain. Les deux joueurs sont présents dans le groupe convoqué par Luis Enrique pour faire le déplacement en Angleterre ce mardi afin d’en découdre avec Manchester City, mercredi soir, à l’Etihad Stadium. Pour ce choc européen, l’équipe parisienne sera pratiquement au complet avec un groupe de 23 joueurs.

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Comme annoncé, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, de retour après leur repos supplémentaire accordé par le club et le staff technique au retour de la trêve internationale, sont dans le groupe pour le voyage à Manchester. L’attaquant français et le latéral gauche portugais sont même pressentis pour défier Man City.

Victime d’une déchirure à une cuisse avec l’équipe de France espoirs, Senny Mayulu est logiquement absent. Lui aussi blessé, le troisième gardien Alessandro Longoni est suppléé par le jeune Adam Mouak ( 17 ans), de retour de sélection (il était avec les U18 du Maroc) et préféré à Arthur Bar (16 ans), l’autre Titi parisien qui avait été appelé en renfort pour la réception du Mans, samedi soir.

📃 Le groupe pour le retour de la Ligue des champions !

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Un signal rassurant qui confirme que la rencontre face au Mans n’a pas eu de conséquences sur sa disponibilité. S’ils sont sixièmes de Ligue 1, les Parisiens pointent pour le moment en tête de la phase de ligue en Ligue des Champions grâce à leur large succès (6-1) contre le Slovan Bratislava lors de la première journée.

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Mais c’est un adversaire d’un autre calibre qui attend les doubles champions d’Europe en titre en Angleterre ce mercredi soir. Larges vainqueurs de Liverpool ce week-end et en très grande forme, les hommes d’Enzo Maresca entendent poursuivre sur leur lancée face aux Rouge et Bleu. Pour ce match, Luis Enrique pourra donc compter sur l’ensemble de ses cadres, puisque Désiré Doué, Vitinha ou encore Khvicha Kvaratskhelia sont tous présents.

Le groupe du PSG face à City

Gardiens : Safonov, Chevalier, Mouak

Défenseurs : Hakimi, Marquinhos, Zabarnyi, Digne, Hernandez, Pacho, Nuno Mendes

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Milieux : Beraldo, Fabian Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, Ndjantou, Joao Neves

Attaquants : Dembélé, Kvaratskhelia, Ferran Torres, Akliouche, Doué, Godts.