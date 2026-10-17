Accueil - PSG mercato - Strasbourg – PSG : Luis Enrique change tout après Man City, les compos

Quelques jours après son succès sur le terrain de Manchester City en Ligue des Champions (2-4), le PSG se déplace à Strasbourg ce samedi après-midi pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait revoir une bonne partie de son onze de départ.

Strasbourg – PSG : Luis Enrique prépare une large rotation

Le Racing accueille le Paris Saint-Germain ce samedi à la Meinau pour un choc entre deux équipes aux trajectoires différentes. Après un début de saison encourageant, marqué par deux victoires et un nul lors de ses quatre premières journées, Strasbourg traverse une période plus délicate. Les Alsaciens restent sur deux défaites consécutives, dont un revers face à Nice (2-1), et occupent la 11e place.

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Toujours invaincus à domicile en championnat, ils comptent sur l’ambiance de la Meinau pour relancer la machine et bousculer le champion en titre. Si Matvey Safonov sera bien présent en toute logique dans les buts du PSG contre le RC Strasbourg, Luis Enrique pourrait procéder à de nombreux changements autour du gardien russe par rapport au déplacement à Manchester City mercredi dernier.

Comme à son habitude avant chaque grand rendez-vous de Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain devrait faire confiance à Lucas Digne à gauche, Ilya Zabarnyi en défense centrale et éventuellement Warren Zaire-Emey au poste d’arrière droit. Lucas Hernandez pourrait accompagner Zabarnyi dans l’axe de la défense sauf si Willian Pacho est maintenu.

À quatre jours de la réception du FC Barcelone, à l’occasion de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, Enrique devrait donc faire souffler ses cadres cet après-midi à la Meneau. Au milieu de terrain, Lucas Beraldo serait ainsi attendu aux côtés de Joao Neves et Dro Fernandez. Mais Fabian Ruiz pourrait également enchaîner.

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Remplaçant face à Manchester City, Khvicha Kvaratskhelia devrait débuter dans une attaque à trois avec Mika Godts et Ferran Torres. Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Marquinhos, Vitinha, Achraf Hakimi, Nuno Mendes et Willian Pacho devraient donc rester sur le banc à Strasbourg.

Malgré les critiques sur sa gestion d’avant Ligue des Champions, qui s’apparente à de la tricherie selon certaines personnes, Luis Enrique est bien décidé à faire tourner son effectif afin de permettre à ses stars d’être plus frais pour affronter le Barça mardi prochain au Parc des Princes.

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Si plusieurs titulaires habituels pourraient être ménagés, le PSG doit aussi prendre des points en championnat. Sixième de Ligue 1, Paris affronte une équipe de Strasbourg actuellement onzième.

L’équipe possible du RC Strasbourg

Gardien : Jorgensen

Défenseurs : Antwi, Mitchell, Coulibaly, Oso

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Milieux : Diogo Sousa, Essugo, Reyna

Attaquants : Yassine, Baldé, Ortega.

La compo probable du Paris SG

Gardien : Safonov

Défenseurs : Zaïre-Emery, Zabarnyi, Hernandez, Digne

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Milieux : Neves, Beraldo, Dro

Attaquants : Kvaratskhelia, Ferran, Godts.