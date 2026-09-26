Accueil - PSG mercato - PSG : La mise en garde ferme de Braun sur Lucas Chevalier

La concurrence au PSG entre Lucas Chevalier et Matvey Safonov reste l’un des dossiers sensibles de ce début de saison. Sur RMC, le journaliste Jimmy Braun a estimé qu’une utilisation ponctuelle du gardien français pourrait davantage fragiliser la situation que la résoudre.

PSG : Pourquoi Jimmy Braun déconseille-t-il une alternance avec Lucas Chevalier ?

Le débat autour de Lucas Chevalier a été relancé ces dernières semaines après le début de saison difficile de Matvey Safonov. Une situation qui a fait naitre l’idée d’une probable relance de l’ancien gardien du LOSC, qui avait perdu sa place de numéro 1 au profit du Russe. Mais pour le journaliste Jimmy Braun, sur RMC, une éventuelle rotation avec Safonov ne devrait pas être une option à envisager.

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Son raisonnement repose sur la nécessité, selon lui, pour Luis Enrique d’établir une hiérarchie suffisamment claire plutôt que de multiplier les changements u gré des rencontres. « Ce serait contre-productif de l’essayer ponctuellement », a déclaré Jimmy Braun sur RMC. Une position qui place directement le staff parisien face à une question délicate. Comment offrir du temps de jeu à un gardien qui veut retrouver sa place sans déstabiliser celui qui occupe actuellement le poste ?

Que reproche t-il réellement à cette gestion ?

Pour Jimmy Braun, le danger réside surtout dans une concurrence mal définie. Il estime que Luis Enrique doit prendre une décision claire. « Soit tu fais un choix que tu assumes, soit tu risques de te mettre le feu », a-t-il indiqué. Une formule forte qui traduit la crainte de voir la moindre hésitation se transformer en problème sportif et psychologique dans le vestiaire.

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Le journaliste ajoute une mise en garde concernant le Chevalier et Safonov. « Déjà qu’il est tétanisé, tu risques de le plomber et d’instiguer le doute dans l’esprit de Safonov », prévient-il. La concurrence entre les deux portiers demeure ouverte dans la durée. A l’international français de réussir à inverser la tendance comme l’a fait le Russe, qui a su le devancer dans la hiérarchie.

Pourquoi le dossier est-il devenu si sensible à Paris ?

Le contexte explique la prudence autour du français. Arrivé au PSG en 2025 après son passage à Lille, Lucas Chevalier avait été recruté avec des attentes importantes. Mais après avoir perdu sa place au profit de Safonov, il a abordé le nouvel exercice dans une situation différente de celle imaginée lors de son arrivée.

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Il souhaitait néanmoins rester à Paris et se battre pour retrouver son statut. La hiérarchie n’est toutefois pas gravée dans le marbre. Le PSG a continué à convoquer les deux gardiens cette saison pour ses différents matchs de Ligue 1 et de Ligue des Champions. Preuve que le français reste pleinement intégré au dispositif de lui Enrique, alors qu’il était poussé vers la sortie au cours du dernier mercato estival.

Combien de temps Chevalier devra-t-il encore patienter ?

Le véritable enjeu se situe désormais dans la régularité. Le gardien de but français doit profiter de chaque opportunité, mais la concurrence exige également que ses performances soient comparées à celle de Safonov sur une période suffisamment longue. Une apparition isolée ne permettra pas nécessairement de bouleverser une hiérarchie construite sur plusieurs mois.

Le contrat constitue aussi un élément important. Lucas Chevalier est engagé avec le PSG jusqu’en 2030. Avec 4 ans, son avenir parisien ne se résume donc pas à une bataille sur quelques rencontres. Le club possède encore une marche importante pour accompagner son évolution, tandis que le joueur doit déjà transformer la concurrence en moteur plutôt qu’en poids.

Cette concurrence peut-elle finalement servir les deux gardiens ?

Une alternance permanente pourrait effectivement compliquer la lecture de la hiérarchie, comme le souligne Jimmy Braun, mais une concurrence saine peut aussi pousser les deux portiers à maintenir un niveau d’exigence élevé. Le Paris Saint-Germain dispose en tout cas de deux gardiens identifiés au sein de son groupe actuel.

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Pour Lucas Chevalier, la réponse devra surtout venir du terrain. Les prochaines titularisations, lorsqu’elles arriveront, auront davantage de valeur que les débats médiatiques. Et dans un club où chaque arrêt est scruté à la loupe, le gardien français sait probablement déjà une chose : au PSG une occasion peut être courte, mais elle peut aussi tout changer.