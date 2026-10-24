Mercato PSG : Intérêt du Real Madrid pour Vitinha, c’est désormais clair

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La rumeur sur un possible de départ de Vitinha du PSG au Real Madrid refait surface, alors que le joueur est pleinement épanoui à Paris où il est le patron du jeu et de l’équipe de Luis Enrique.

PSG Mercato : Vitinha envoyé vers le Real Madrid !

Arrivé au PSG en juillet 2022, en provenance du FC Porto, Vitinha a bonifié l’équipe parisienne. Il est l’un des artisans majeurs des deux titres consécutifs du club de la capitale en Ligue des Champions. Grâce a son génie technique et à ses performances, il est convoité par les plus grands clubs européens, notamment le Real Madrid.

A chaque mercato, son nom est associé au club madrilène où évolue son ancien coéquipier Kylian Mbappé, depuis l’été 2024. La Direction du Paris Saint-Germain a toujours répondu que le milieu de terrain de 26 ans n’est pas sur le marché des transferts, mais les rumeurs sur son potentiel départ sont persistantes.

Aucune offre de La Maison Blanche au Paris Saint-Germain pour le Portugais

En Espagne où les supporters Merengues rêvent de voir débarquer Vitinha, AS a fait un nouveau point sur le dossier de l’international Portugais (47 sélections). Selon le quotidien madrilène, l’intérêt du Real Madrid est contenu. Le club n’est pas passé à l’offensive pour tenter de débaucher le meneur de jeu du PSG. Néanmoins, les fans du Real seraient heureux de le voir déposer ses valises à La Maison Blanche.

« Il est annoncé depuis longtemps du côté du Real Madrid. Au sein du club, la direction et le staff technique s’accordent à dire qu’il serait un renfort idéal au milieu de terrain, mais aucune offre concrète n’a jamais été faite pour le recruter. Par ailleurs, le PSG jouit d’un immense respect, et les rumeurs concernant une possible arrivée relevaient davantage du vœu pieux des supporters madrilènes que d’une réalité tangible », a clarifié le média espagnol.

Vitinha heureux à Paris, la porte de sortie fermée

Vitinha est épanoui à Paris où il a prolongé son contrat en février 2025, jusqu’au 30 juin 2029. Il a donc encore trois ans de bail au PSG. Selon son entourage, il ne compte pas quitter Paris de sitôt. Et son agent, le très célèbre Jorge Mendes ne se presse pas de le voir changer de club, même si cela lui permettrait de toucher une importante commission.

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« Selon des sources proches du joueur, Vitinha est très heureux au PSG et désireux de remporter de nouveaux titres. Sa carrière est gérée par Jorge Mendes, habitué aux opérations financières complexes et d’une ampleur considérable. Dans le cas de Vitinha, le super-agent portugais maintient la porte fermée, du moins pour l’instant, à tout prétendant, compte tenu du désir du joueur de rester au PSG. Il n’a jamais été une option lors du mercato, ni pour l’argent des clubs de Premier League, ni par le Real Madrid ou le FC Barcelone », a écrit le journal sportif.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain a recruté Vitinha à 41,5 millions d’euros. D’après Transfermarkt, il est désormais évalué à 140 millions d’euros. Néanmoins, ce montant colossal n’est pas un obstacle pour le Real Madrid, qui a investi le même montant (bonus compris) dans le transfert de Yan Diomandé cet été.

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