Accueil - PSG mercato - Barça : Hansi Flick prépare une surprise contre le PSG

Hansi Flick doit repenser sa défense avant PSG-Barça. Avec les absences de Jules Koundé et d’Eric Garcia et le doute autour de Christensen, Rodri pourrait passer en défense centrale.

PSG-Barça : Une défense barcelonaise frappée de plein fouet

Flick n’avait vraiment pas besoin de ça avant Paris. Mais ce casse-tête s’est bien imposé à lui. Comme l’a annoncé le FC Barcelone, Eric Garcia et Jules Koundé sont forfaits contre le PSG, et Andreas Christensen est lui aussi absent. Trois défenseurs en moins : le technicien allemand prépare ce rendez-vous européen avec un groupe très réduit.

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Pau Cubarsí est le seul central en pleine forme. Gerard Martín a fini la dernière rencontre avec un pied enflé, mais devrait quand même faire le voyage. Cela rassure, sans élargir pour autant le choix du staff. À ce stade, le moindre joueur valide compte.

Cancelo et Espart, les deux cartes à jouer sur les côtés

Sur les ailes, le tableau n’est pas plus brillant. Alejandro Baldé manque de rythme : 12 minutes seulement contre le Racing cette saison. João Cancelo et Xavi Espart sont donc les mieux placés pour occuper les couloirs. Le Portugais passerait à gauche, un poste moins naturel pour lui, et le jeune Catalan défendrait le côté droit.

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Rien d’officiel, pourtant : Flick n’a rien tranché. Face aux assauts parisiens, les latéraux devront doser entre prudence derrière et soutien devant. Un mauvais placement, et le Barça paiera cash. À Paris, onze joueurs sur la pelouse ne suffiront pas, chacun devra connaître son rôle sur le bout des doigts.

Rodri, l’option inattendue de Flick pour éviter la catastrophe

C’est là que Rodrigo Hernández entre en scène. Il a déjà joué en défense centrale dans les dernières minutes contre le Betis, après la sortie d’Eric Garcia. Mundo Deportivo parle d’une « dernière cartouche » pour Flick. Une reconversion ponctuelle, qui donnerait une solution de plus si les défenseurs disponibles ne suffisaient pas.

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Seulement, ce choix coûterait cher au milieu. Marc Bernal et Gavi accompagneraient Pedri dans l’entrejeu, car Frenkie de Jong n’était toujours pas rentré à Séville après près de quatre mois d’absence. Tout dépendra donc de la forme des joueurs et des besoins tactiques de l’Allemand.

Un pari tactique face à l’intensité parisienne

Rappelons que le FC Barcelone a gagné la Ligue des champions à cinq reprises, la dernière fois en 2015. Ce palmarès ne sert pourtant à rien quand les blessures s’enchaînent. Dans un match aussi dense, la solidité défensive et les automatismes pèsent parfois autant que le talent pur.

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Flick doit trancher : garder l’équilibre de son équipe ou tenter l’inhabituel. Replacer Rodri peut dépanner, mais peut aussi affaiblir le milieu si les réglages ne prennent pas. Contre le PSG, l’Allemand joue une partie de son plan avant même le coup d’envoi. Son coup de poker peut s’avérer malin. Il peut aussi mettre à nu les limites d’un effectif amoindri.