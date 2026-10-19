PSG-Barça : L’arbitre Michael Oliver fait polémique en Catalogne

Désigné au sifflet de PSG-Barça, Michael Oliver est déjà au cœur d’une polémique en Catalogne après la réapparition de photos de son épouse à Madrid. L’arbitre anglais sera très attendu lors de ce choc de Ligue des champions.

PSG-Barça : La nomination de Michael Oliver fait grincer des dents en Catalogne

À quelques heures de cette affiche, très attendue entre le PSG et le FC Barcelone, la désignation de Michael Oliver agite les supporters barcelonais. D’après des éléments circulant sur les réseaux sociaux et repris dans les discussions autour du match, d’anciennes photos publiées par Lucy Oliver, l’épouse de l’arbitre, ont réveillé les soupçons de certains fans catalans. L’insider Jordan Alonso a notamment les images sur X, où des publications de voyages passés à Madrid ont refait surface.

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Sur ces clichés, des légendes comme « Loving Madrid » (« J’adore Madrid ») ou « Not a bad stadium, I guess » (« Pas mal, ce stade, finalement »), en référence au Santiago-Bernabéu, ont suscité de vives réactions. Pour une partie des supporters du Barça, ces images font douter de l’impartialité de l’arbitre. Elles ne prouvent pourtant aucun parti pris de Michael Oliver.

Sur les réseaux sociaux, la colère prend le dessus

Les commentaires publiés en ligne trahissent la nervosité entourant cette désignation. « C’est une honte, ils vont voler effrontément, toujours des voleurs madridistes, comme s’il n’y avait pas d’arbitres en Europe. La mafia madridiste de l’UEFA », s’emporte un internaute.

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Un autre prend un ton plus ironique : « Si le Barça gagne à Paris avec cet arbitre, c’est notre année, définitivement. » Ces réactions montrent surtout la méfiance d’une partie du public catalan. D’autres supporters répètent que « tout le monde est contre le Barça ». La pression numérique s’est donc installée avant même le coup d’envoi.

#OFICIAL | El inglés Michael Oliver arbitrará el partido PSG – FC Barcelona.



Tanto #MichaelOliver como su esposa son aficionados del Real Madrid CF.



Velasco Carballo haciendo su trabajo dentro de la UEFA en la asignación de árbitros en los partidos de UCL.



🤐 pic.twitter.com/DWVIi0wcEZ — Jordan Alonso💙❤️ (@JordanAT17) October 18, 2026

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Cette agitation influencera-t-elle la préparation des joueurs, ou disparaîtra-t-elle dès les premières minutes ? On ne le sait pas. En revanche, chaque décision litigieuse de Michael Oliver sera disséquée, et dans un match de cette dimension, un seul coup de sifflet peut vite éclipser tout le reste des débats d’après-match.

Le PSG doit éviter de se laisser entraîner dans la polémique

Pour le PSG, l’enjeu reste d’abord sportif. Les Parisiens devront rester concentrés face à un FC Barcelone qui compte défendre ses chances sans se laisser distraire par les discussions autour de l’arbitrage. Le club parisien doit aussi composer avec l’absence annoncée de Nuno Mendes, pièce importante de l’équilibre du système de Luis Enrique.

L’entraîneur espagnol devra donc trouver comment compenser ce forfait. Cette absence pourrait fragiliser l’équilibre tactique, surtout sur le couloir gauche. Face à un tel adversaire, la maîtrise des transitions et la discipline collective compteront double.

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Michael Oliver, lui, devra ignorer le bruit extérieur et juger les actions selon les règles du jeu. Des photos de vacances ne démontrent pas une partialité. Au coup de sifflet final, ce sont les faits de match qui permettront de juger sa prestation, et non les soupçons formulés avant la rencontre.