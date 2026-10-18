Accueil - PSG mercato - Penalties : Le PSG rate un tir sur deux depuis mars 2025

Le PSG vacille sur penalties et ça commence à faire beaucoup. Depuis mars 2025, le club parisien n’a transformé que 13 de ses 24 tentatives, toutes compétitions confondues. Le nouvel échec d’Ousmane Dembélé face à Strasbourg, après celui de Ferran Torres contre Manchester City, ravive les doutes sur l’efficacité des hommes de Luis Enrique dans cet exercice.

Une occasion en or, encore gâchée par le PSG

Le PSG a beau s’être imposé à Strasbourg (3-1), un détail continue d’écorner son bilan offensif : les penalties manqués. Entré à la 60e minute, Ousmane Dembélé a réveillé les siens à la Meinau avec un but et une passe décisive. Il a pourtant échoué face à Filip Jorgensen, alors que Paris était encore mené. D’après Data’Scout, cette tentative manquée prolonge une série inquiétante depuis mars 2025.

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Sur 24 penalties obtenus durant cette période, les Parisiens n’en ont converti que 13, soit 54,2 %. Presque un tir sur deux échappe donc au PSG. Le rendement détonne pour une équipe qui multiplie les occasions et sait, d’ordinaire, faire la différence quand il le faut. Ces chiffres ne prouvent pas une faille collective durable, mais ils montrent qu’il reste du travail.

Dembélé, Doué et Torres : les tireurs parisiens à la peine

La saison en cours confirme le problème. Sur les quatre penalties obtenus par le PSG, un seul a fini au fond. Celui de Lucas Beraldo contre Le Mans, lors d’un succès 3-1. Désiré Doué s’était lui aussi loupé ce soir-là. Quelques jours plus tard, Ferran Torres a buté sur Gianluigi Donnarumma face à Manchester City, malgré la victoire 4-2.

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Dembélé a ensuite rejoint la liste contre Strasbourg. Cette succession d’échecs soulève la question des responsabilités. Quand plusieurs joueurs se relaient face au ballon, difficile d’accuser un seul spécialiste. La pression, le choix du tireur et la lecture du gardien comptent aussi.

Les tirs au but, le champ de réussite des Parisiens

Le contraste frappe d’autant plus que le PSG affiche un bilan bien plus solide aux tirs au but. Depuis son parcours victorieux à Anfield en 2025, le club de la capitale a converti 18 de ses 22 tentatives, soit 81,8 %. Les Parisiens ont aussi gagné leurs cinq dernières séances, contre Liverpool, Tottenham, Flamengo, Marseille et Arsenal.

L’écart mérite qu’on s’y arrête : un penalty en cours de match et une tentative en séance n’obéissent pas aux mêmes contraintes. Le contexte, la fatigue, l’enjeu immédiat et la préparation des tireurs changent d’un cas à l’autre.

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Ce bilan ne démontre donc pas un manque de sang-froid, mais il trahit une irrégularité sur les penalties obtenus pendant la rencontre. Pour Luis Enrique, l’enjeu consiste à retrouver de la fiabilité. Car au plus haut niveau, un cadeau offert à onze mètres ne devrait pas devenir un souci chronique.