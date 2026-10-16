Mercato PSG : Al-Khelaïfi repousse Arsenal pour Désiré Doué

Éblouissant mercredi soir sur le terrain de Manchester City, Désiré Douré serait dans le viseur d’Arsenal qui serait prêt à lâcher un gros chèque pour le recruter. Sauf que Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, n’aurait aucune envie de vendre son joyau français.

Mercato PSG : Arsenal prépare une offensive XXL pour Désiré Doué

À seulement 21 ans, Désiré Doué s’impose aujourd’hui comme un élément incontournable du Paris Saint-Germain. Ses qualités techniques, sa créativité et sa capacité à faire la différence séduisent plusieurs observateurs européens. Arsenal souhaiterait attirer l’international français lors du prochain mercato estival, selon Fichajes.

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Le nom de Désiré Doué correspond à la recherche d’un attaquant capable de déstabiliser la défense adverse en un contre un et d’apporter un rendement offensif lors des rencontres européennes. Le club londonien souhaite étoffer ses options sur les ailes pour être compétitif en Ligue des Champions, et l’ancien milieu offensif du Stade Rennais apporte une expérience précieuse sur les grandes scènes malgré son jeune âge.

Ses performances au PSG expliquent le coût élevé d’un éventuel départ. Le protégé de Luis Enrique a inscrit deux buts et délivré une passe décisive lors de la finale de la Ligue des Champions 2025, remportée 5-0 par le Paris Saint-Germain face à l’Inter Milan. Lors de la finale de 2026, il a de nouveau soulevé le trophée après la victoire contre Arsenal aux tirs au but.

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Le montant de 140 millions d’euros placerait cette opération parmi les investissements les plus importants du marché, mais aucune offre publique officielle n’a encore été confirmée pour ce montant. Tout progrès nécessiterait que l’intérêt des Gunners se concrétise par une proposition concrète et que le Paris SG accepte de négocier. Ce qui est très loin d’être le cas.

Le PSG ferme la porte pour Désiré Doué

Après Bradley Barcola, transféré à Liverpool pour 145 millions d’euros, le Paris Saint-Germain pourrait se retrouver dans des négociations similaires à l’issue de la saison en cours. Arsenal envisagerait bien une offre pouvant atteindre 140 millions d’euros pour recruter Désiré Doué.

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Une telle somme représenterait un investissement majeur pour le club anglais, qui chercherait ainsi à renforcer son secteur offensif avec un joueur capable de peser durablement au plus haut niveau. Mais si Arsenal décide de recruter Doué, il devra convaincre le PSG de négocier pour un joueur sous contrat jusqu’en 2029 et occupant un rôle important au sein de l’équipe.

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Cette durée offre au club français la flexibilité nécessaire pour décider de l’avenir du joueur sans être soumis à des échéances contractuelles urgentes. Pour Nasser Al-Khelaïfi et les décideurs parisiens, accepter un transfert dépendrait à la fois du montant proposé et de ses projets sportifs.

Une offre de 140 millions d’euros serait conséquente, mais la décision impliquerait également d’évaluer le coût du recrutement d’un remplaçant et le rôle de Désiré Doué dans le projet de Luis Enrique. Doué peut évoluer à différents postes offensifs, offrant ainsi à Mikel Arteta davantage de possibilités tactiques tout en conservant sa qualité de dribble.

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La prochaine étape sera donc de déterminer si le club londonien concrétisera cette estimation financière par une offre tangible lors des prochains mercatos. À Paris, la tendance est plutôt à une prolongation de Désiré Doué avec à la clé un salaire qui correspond à son nouveau statut de titulaire.