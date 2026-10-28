Mercato PSG : Pourquoi Ibrahim Maza ferait la recrue idéale

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Le PSG s’intéresse à Ibrahim Maza, le milieu offensif algérien du Bayer Leverkusen, en vue du mercato hivernal de janvier 2027. Le club parisien aurait déjà pris contact avec son entourage et étudierait la possibilité de recruter ce joueur polyvalent. Un profil qui semble cocher toutes les cases de la recrue idéale.

Mercato PSG : Ibrahim Maza, un profil offensif qui correspond aux exigences parisiennes

Le PSG prépare déjà ses prochaines échéances sur le marché des transferts. Selon Sky Sport Germany, le club de la capitale a manifesté son intérêt pour Ibrahim Maza et informé ses représentants de ses intentions. À 20 ans, l’international algérien attire l’attention par sa progression et sa capacité à évoluer à plusieurs postes dans l’entrejeu offensif.

Les données de Data’Scout renforcent l’intérêt suscité par le joueur. Selon ses algorithmes, Maza figure au deuxième rang des meneurs de jeu de Bundesliga et se distingue notamment dans les duels offensifs, les dribbles ainsi que les passes vers la surface.

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Sa polyvalence lui permet d’évoluer dans l’axe, comme milieu relayeur ou numéro 10, mais aussi sur les deux ailes. Un éventail de solutions qui correspond aux besoins d’une équipe parisienne exigeante sur le plan technique et tactique.

🇩🇿 Maza, dernière saison à Leverkusen



Le meneur de jeu algérien est sur la meilleure période de sa carrière : il est tout simplement excellent en ce début de saison.



🥈 2ème meilleur meneur de jeu de Bundesliga selon nos algos

🔥 Top 9% en duels offensifs gagnés et 12% en… pic.twitter.com/ZX6qz2NuUS — Data'Scout (@DataScout_) October 24, 2026

La blessure de Kvaratskhelia change la donne à Paris

La grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia constitue un élément important dans la réflexion parisienne. L’absence annoncée du Géorgien jusqu’à la fin de la saison oblige le PSG à examiner ses solutions offensives. Ibrahim Maza pourrait apporter une alternative grâce à sa capacité à occuper plusieurs zones du terrain, même si son profil de milieu offensif ne correspond pas exactement à celui d’un ailier de métier.

Cette piste s’inscrit dans une logique de recrutement axée sur la technique, la mobilité et la progression des jeunes joueurs. Les statistiques avancées de Data’Scout mettent notamment en évidence ses qualités dans les duels offensifs et les passes vers la surface adverse. Elles éclairent son potentiel, qu’il faudra adapter à un nouvel environnement en cas d’un transfert.

Leverkusen prépare sa riposte, l’Angleterre reste à l’affût

Le dossier s’annonce complexe pour Paris. Ibrahim Maza est lié au Bayer Leverkusen jusqu’en juin 2030, et la direction allemande souhaite anticiper une prolongation de son contrat. Selon Sky Sport Germany, les discussions sont engagées, mais aucun accord n’est imminent. Cette situation laisse une marge de manœuvre aux courtisans, sans signifier que le club allemand acceptera de vendre son joueur dès janvier.

La concurrence anglaise ajoute une difficulté supplémentaire. D’après TEAMtalk Arsenal et Tottenham sont parmi les clubs attentifs à son évolution, aux côtés de Chelsea, Manchester City et Aston Villa. City avait déjà manifesté son intérêt durant l’été. Luis Campos disposerait d’environ 75 millions d’euros pour le mercato d’hiver.

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Pour le PSG, l’enjeu sera donc de transformer un intérêt signalé en négociation concrète. La polyvalence d’Ibrahim Maza, ses statistiques et sa marge de progression expliquent l’attrait de son profil. Mais son contrat longue durée et la volonté de Leverkusen de le conserver pourraient peser lourd dans les discussions de janvier 2027.