Mercato PSG : Contacts confirmés entre Campos et JJ Gabriel

Associé à plusieurs grands clubs européens, JJ Gabriel n’a pas encore fait de choix concernant son avenir. Mais Fabrizio Romano confirme que le milieu offensif de Manchester United est effectivement en contact avec le PSG.

Mercato : Le PSG passe à l’action pour JJ Gabriel

Luis Campos travaille déjà sur le prochain mercato hivernal. Et selon Fabrizio Romano, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain serait bel et bien sur les rangs pour recruter JJ Gabriel, l’une des pépites les plus convoitées en Europe. Le crack de Manchester United vient de fêter ses 16 ans et espère pouvoir changer d’air en janvier.

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Plusieurs clubs sont annoncés sur le coup avec insistance, notamment le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, Manchester City, Arsenal ou encore Liverpool. Tout comme le Paris SG, dont le conseiller sportif Luis Campos se serait bien entretenu avec les représentants de l’international anglais des moins de 17 ans, à en croire le journaliste italien.

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Le spécialiste mercato rapporte notamment que le double champion d’Europe en titre a noué un premier contact avec le clan Gabriel, tout comme le Bayern Munich. Toujours selon la même source, le Real Madrid, lui, serait déjà en négociations avec les dirigeants de Manchester United pour un transfert qui pourrait s’élever à environ 500.000 euros. Mais rien n’est encore fait dans ce dossier.

JJ Gabriel s’entraîne à Barcelone

Alors que son avenir reste incertain, JJ Gabriel prépare la suite de sa carrière à Castelldefels, près de Barcelone. D’après les informations du journal espagnol Sport, le natif d’Enfield s’entraînerait chaque matin dans des installations réservées pour lui, avec un staff de sept à huit personnes chargé de suivre sa préparation physique, sa nutrition et sa récupération.

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Après avoir décidé de quitter Manchester United, le jeune milieu offensif prend désormais le temps de réfléchir à sa prochaine destination, alors que le Barça, le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Bayern Munich lui font une cour assidue. Castelldefels n’a rien d’un lieu inconnu pour Gabriel, qui s’y rend chaque été depuis l’âge de 8 ans.

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Il connaît également le club catalan, dont il a déjà visité le stade à plusieurs reprises, et a même été photographié aux côtés de Lamine Yamal. Toujours selon Sport, l’entourage de Gabriel estime néanmoins que Barcelone pousse pour le recruter, bien qu’aucune offre ferme n’ait été formulée et que les contacts avec son représentant sont restés superficiels.

La décision du joueur est attendue dans les prochains jours, alors que la concurrence reste importante. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid semble avoir avancé dans le dossier. D’après Sport, les Merengues auraient accepté les conditions présentées par JJ Gabriel et son agent, Ali Barat.

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La proposition comprendrait la prise en charge du coût total de l’opération, estimé à 10 millions d’euros, ainsi que les exigences salariales du joueur.