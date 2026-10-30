Accueil - Foot Français - PSG : Luis Enrique face à un mauvais souvenir avant Le Havre

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Le PSG tentera d’écraser Le Havre ce vendredi soir à partir de 19h. Cet horaire ne réussit pas vraiment à Luis Enrique. Mais l’entraîneur parisien espère conjurer le sort.

Vendredi 19h, un horaire qui rappelle de mauvais souvenirs à Luis Enrique

Luis Enrique n’a sans doute pas oublié le vendredi 13 février 2026. Ce soir-là, le Paris Saint-Germain affrontait le Stade Rennais un vendredi soir à partir de 19h. Les Parisiens concédaient une défaite 3-1 malgré le but d’Ousmane Dembélé. Ce revers tombait entre une large victoire contre l’OM (5-0) et le barrage aller de Ligue des champions à Monaco.

L’attaquant tricolore avait pointé du doigt le manque d’implication de certains partenaires avec cette défaite. Il expliquait que jouer « tout seul sur le terrain » ne permettrait pas de gagner les titres. La réponse du technicien espagnol n’avait pas tardé, en conférence de presse : « les réactions des joueurs après le match n’ont aucune valeur. »

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Luis Enrique insistait : « Je ne laisserai jamais un joueur passer avant le club. » Message limpide, destiné à rappeler qui dirige le groupe : « Le responsable de l’équipe, c’est moi. » Ces propos relevaient seulement de la colère de fin de match à Rennes. Le PSG retrouve donc cet horaire rarissime face au Havre avec l’envie d’effacer ce précédent.

Un tournant plutôt qu’une fatalité

Culture PSG rappelle que ce revers en Bretagne n’avait pas laissé de cicatrices durables. Beaucoup y voient même le déclic de la saison 2025/2026. Car Paris n’a plus chuté que trois fois en championnat, tout en signant un doublé historique en Ligue des champions.

Monaco, Chelsea, Liverpool et le Bayern ont été écartés, avant la victoire en finale contre Arsenal. Ce succès européen, acquis face à des adversaires de premier plan, a confirmé la solidité mentale du Paris Saint-Germain.

Le groupe de Luis Enrique peut donc aborder ce rendez-vous sans superstition. Il reste à confirme que cette leçon a été retenue ce vendredi.

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