Accueil - PSG - PSG : Kvaratskhelia prolongé ? Son frère de 16 ans dans la balance

‎Le PSG travaille actuellement à la prolongation de Khvicha Kvaratskhelia et étudie une piste familiale pour convaincre l’ailier géorgien de poursuivre son aventure à Paris. Son jeune frère Tornike, âgé de 16 ans et récemment lancé chez les professionnels, pourrait entrer dans les discussions.

‎PSG : ‎Kvaratskhelia, une prolongation qui se joue aussi en dehors du terrain

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‎‎Le dossier Khvicha Kvaratskhelia avance dans un contexte où le PSG cherche à sécuriser plusieurs de ses cadres. D’après Foot Parisien, le club parisien travaille sur les conditions d’une prolongation du Géorgien et pourrait ajouter un argument assez inattendu : l’arrivée éventuelle de Tornike Kvaratskhelia.

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‎‎Cette hypothèse reste toutefois à manier avec prudence. En attendant l’annonce de la prolongation de l’ancien joueur de Naples, une probable signature de Tornike, son jeune frère, n’est pas la priorité du moment. Le jeune ailier évolue encore au Dinamo Tbilissi, et l’idée serait davantage une piste étudiée qu’un accord déjà conclu.‎

‎Tornike, le petit frère qui commence à faire parler de lui

‎‎Le pari n’est pas sorti de nulle part. À seulement 16 ans, Tornike Kvaratskhelia a déjà effectué ses premiers pas avec l’équipe professionnelle du Dinamo Tbilissi et a même connu une première titularisation européenne en juillet 2026.

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‎‎Le parallèle avec son aîné est forcément tentant, mais le PSG ne pourrait pas simplement acheter une histoire familiale. Il faudrait aussi convaincre sportivement un adolescent encore au début de sa carrière. C’est précisément là que réside toute l’incertitude du dossier.

‎‎Un argument supplémentaire pour garder le numéro 7

‎‎Khvicha Kvaratskhelia dispose actuellement d’un contrat parisien qui court jusqu’en 2029. Arrivé en janvier 2025, il a depuis pris une dimension considérable, jusqu’à devenir l’un des joueurs majeurs du PSG et à être désigné meilleur joueur de la Ligue des champions 2025-2026.

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‎‎Son frère pourrait donc représenter un facteur affectif dans une négociation déjà importante. Mais il serait hasardeux d’en faire la raison principale d’une prolongation : le salaire, le projet sportif et la place de Kvaratskhelia dans l’équipe resteront évidemment déterminants.