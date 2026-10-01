Accueil - PSG mercato - Officiel : Le PSG annonce l’indisponibilité de Senny Mayulu

Blessé avec l’équipe de France espoirs, Senny Mayulu a fait l’objet d’un point médical de la part du PSG ce jeudi soir. Et les nouvelles ne sont pas très bonnes pour le milieu offensif de 20 ans.

PSG : « Senny Mayulu restera en soins ces prochaines semaines »

Senny Mayulu a subi une blessure musculaire lors du match de l’Équipe de France Espoirs contre l’Estonie, en éliminatoires de l’Euro, et a dû sortir dès la première mi-temps. Déclaré forfait pour le reste de la trêve, l’attaquant du Paris Saint-Germain est rentré à Paris pour des examens complémentaires. Alors que la trêve internationale a, pour le moment, épargné les joueurs de Luis Enrique, une première blessure est toutefois à déplorer.

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Titulaire sur la pelouse de l’Estonie avec les Bleuets de Gérard Baticle, Senny Mayulu est sorti sur blessure avant la pause. Après une batterie d’examens passés à Paris afin de jauger de la gravité de ce souci physique, le Paris Saint-Germain annonce ce jeudi soir que son titi souffre bien d’un problème musculaire, plus précisément à la cuisse gauche.

« Victime d’une lésion à la cuisse gauche lors du match de l’équipe de France Espoirs face à l’Estonie mardi soir, Senny Mayulu restera en soins ces prochaines semaines », annonce le PSG dans un communiqué publié sur son site officiel. Pour Luis Enrique, cette incertitude complique forcément la préparation des prochaines échéances.

Mayulu représente une solution supplémentaire au milieu de terrain et sa disponibilité permet à l’entraîneur espagnol de varier ses choix, notamment dans une période, où l’enchaînement des matches impose une gestion attentive de l’effectif. Le technicien espagnol devra donc patienter avant d’avoir une vision plus claire.

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Tout dépendra désormais de l’évolution de la blessure et des prochaines indications communiquées par le staff médical ou le PSG. À ce stade, aucune date de reprise ni aucun retour attendu ne peuvent être avancés à partir des seuls éléments fournis.

« De sources internes, le milieu de terrain du PSG (21 ans) souffre d’une déchirure à une cuisse et de douleurs à un adducteur. Le Parisien devrait manquer un mois de compétition. Il est donc déjà forfait pour les trois prochaines rencontres de son équipe : la réception du Mans en Ligue 1 (le 10 octobre), le déplacement sur le terrain de Manchester City en Ligue des champions (le 14) et celui à Strasbourg en Championnat (le 17) », précise le journal L’Équipe.

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Une mauvaise nouvelle donc pour Mayulu, qui espérait sûrement refaire le plein de confiance durant cette pause internationale, lui qui dispose de peu de minutes de jeu en club depuis le début de la saison (67 minutes disputées).