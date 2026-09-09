Mercato PSG : Un géant anglais cible Nuno Mendes

Le latéral du PSG, Nuno Mendes attise les convoitises d’un club de Premier League en vue du prochain mercato hivernal. Les Parisiens ne sont pas vendeurs.

Mercato PSG : Man United vise Nuno Mendes

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Les Red Devils jettent leur dévolu sur la capitale française. Manchester United cible Nuno Mendes pour renforcer sa défense dès cet hiver, selon Stretford End Times. Le latéral portugais brille au PSG.

Arrivé du Sporting pour 38 millions d’euros, le joueur de 24 ans s’impose comme une référence mondiale sous la direction de Luis Enrique. Le Paris SG a verrouillé son cadre jusqu’en 2029. Cette prolongation longue durée protège le club, mais elle n’éteint pas les convoitises britanniques.

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Selon Stretford End Times, Manchester United a déjà initié des contacts officiels. Les Anglais cherchent à concrétiser ce transfert XXL au prochain mercato. Le dossier reste sous le contrôle total des dirigeants parisiens. Mendes ne montre aucune intention de départ, et Paris conserve une position de force absolue.

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Le Portugais est estimé à 80 millions d’euros sur Transfertmarkt. Son prix reflète son statut. Les prestations poussives du PSG durant sa récente suspension ont prouvé son importance tactique. Luis Campos et Luis Enrique refusent de négocier la vente d’un cadre en plein milieu de saison. L’opération anglaise ressemble à un vœu pieux. Le club parisien ne cédera pas son international portugais, fermant la porte aux approches mancuniennes.