OM : Après Troyes, Éric Di Meco détruit l’équipe de Bruno Genesio

Sur les antennes de RMC, Éric Di Meco, a commenté la victoire de l’OM sur la pelouse de l’ES Troyes AC (0-2), dimanche soir, à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Et visiblement, l’équipe de Bruno Genesio n’a pas du tout convaincu l’ancien défenseur marseillais.

Éric Di Meco envoie « la moitié des joueurs de l’OM » en deuxième division

Après quatre défaites de rang en Ligue 1, l’Olympique de Marseille a stoppé sa série noire dimanche soir sur le terrain de l’ES Troyes AC (0-2). Grâce à cette victoire laborieuse, la deuxième seulement de sa saison, l’OM s’est donné un peu d’air au classement en sortant de la zone de relégation, mais n’a pas dissipé les doutes.

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Face à un promu assez limité, l’équipe de Bruno Genesio a eu toutes les peines du monde à s’imposer, livrant une bien pâle copie. Au-delà du collectif, ce sont surtout les individualités qui inquiètent sacrément du côté de la Canebière. Présent sur le plateau du Super Moscato Show et Rothen s’enflamme ce lundi soir, Éric Di Meco n’a pas du tout été tendre avec plusieurs joueurs de l’OM présents lors de cette rencontre de la sixième journée de Ligue 1.

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Pour le Champion d’Europe 1993, la moitié de l’équipe actuelle de Bruno Genesio n’a pas sa place dans le championnat d’élite. Pour lui, sans l’arrêt Bosman, qui permet aux joueurs français d’évoluer librement à l’étranger, la moitié des joueurs marseillais seraient en deuxième division.

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« S’il n’y a pas l’arrêt Bosman, la moitié des joueurs de l’OM joueraient en deuxième division, ils ne joueraient pas en Ligue 1. Si les meilleurs joueurs français étaient en France, les mecs qui jouent à l’OM seraient en Ligue 2, voire en Ligue 3 », s’est indigné Éric Di Meco, dégoûté par le niveau des joueurs de Bruno Genesio.

Di Meco veut voir l’OM donner sa chance aux jeunes

Poursuivant, il demande même à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille de faire davantage confiance aux jeunes, alors que le club est en pleine crise sportive.

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« On nous explique tout le temps qu’il n’y a pas de jeunes à Marseille, qu’on ne peut pas faire jouer les jeunes… Il y a eu une période où, en effet, il y avait des centres de formation qui étaient en avance. Mais à l’OM, ça travaille bien ! Ils ont gagné la Gambardella il y a deux ou trois ans. Le problème c’est que des équipes comme Rennes, eux ils font jouer les jeunes très rapidement.

Rappelez-vous des deux frères Doué, Camavinga, Jacquet, Tel… À l’OM, on veut des noms, des mecs qu’on paie 30 millions d’euros. À l’époque, on ne faisait même pas jouer Kamara ou Lopez, car on préférait faire venir Strootman ! C’est ça le problème… Quand l’équipe va mal, tu fais jouer des jeunes », a notamment expliqué l’homme de 63 ans.

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Après un mercato estival, où l’OM a beaucoup vendu sans recruter le moindre joueur, Bruno Genesio n’aura pas vraiment d’autre choix que de lancer des jeunes en cette période de crise, à l’instar de Keyliane Abdallah (20 ans), Kelyann Bezahaf (20 ans) et Nouhoum Kamissoko (21 ans), utilisés à Troyes dimanche et qui n’ont pas été si mauvais dans le collectif marseillais.