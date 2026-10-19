Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Irvin Cardona inquiète avant le FC Nantes

Buteur samedi sur la pelouse du Red Star (0-1), Irvin Cardona a quitté le terrain dès la 52e minute, victime de fatigue physique. À quelques jours de la réception du FC Nantes à Geoffroy-Guichard, Ian Cathro n’a pas vraiment dissipé le flou sur la disponibilité de son attaquant stéphanois.

Red Star-ASSE : Un but décisif, puis une sortie qui interpelle

L’AS Saint-Étienne est repartie du Red Star avec la victoire et trois points dans la poche. Seulement voilà, la sortie anticipée d’Irvin Cardona a fait jaser. Ian Cathro l’a justifiée après le match.

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L’attaquant n’avait plus assez de jus physiquement pour tenir jusqu’au bout de la rencontre. Il avait pourtant fait le job en ouvrant le score dès la 13e minute. Lancé par Jakob Breum, Cardona a trompé Poussin d’un joli ballon piqué.

Ce seul but a suffi aux Verts. Neuf minutes après la reprise, le technicien écossais a fait entrer Zuriko Davitashvili à sa place. Un changement aussi tôt, à l’approche d’un rendez-vous important, ça pose forcément des questions.

Ian Cathro lève le voile sur les limites physiques de son attaquant

Au coup de sifflet final, Ian Cathro a justifié son choix sans parler de blessure confirmée. « C’est qu’il commençait à ressentir un peu de fatigue. On aurait peut-être dû le faire à la mi-temps », a admis l’entraîneur stéphanois. Ces mots traduisent d’abord l’envie de ménager son joueur, pas une vraie alerte sur son état physique.

Le coach des Verts a aussi rappelé que plusieurs joueurs de son groupe avaient souffert physiquement, surtout après la trêve internationale. Naïr a lui aussi fini le match marqué par la fatigue.

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Ian Cathro s’est en revanche félicité de l’apport de Zuriko Davitashvili, dont l’envie et le travail défensif lui ont plu. Pour l’instant, le remplacement de Cardona ressemble donc à une simple gestion des organismes, dont on ignore encore les suites.

Le FC Nantes en ligne de mire, l’incertitude en héritage

Place maintenant à la réception du FC Nantes, prévue samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Du côté stéphanois, on guettera de près la récupération d’Irvin Cardona. Son sens du but compte pour une équipe qui veut prolonger sa belle série et s’appuyer sur le Chaudron.

Il réalise d’ailleurs un excellent début de saison avec 5 buts et 5 passes décisives. Pour autant, personne ne peut dire qu’il sera forfait, ni qu’il débutera d’office face aux Canaris. Les déclarations de Cathro n’évoquent aucun diagnostic de blessure.

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Les prochains entraînements diront où il en est physiquement. L’ASSE reste sur deux victoires de suite et peut y aller confiante, à condition de ne pas se mettre en difficulté en précipitant un retour. Cardona a marqué, certes, mais son corps, lui, demande peut-être une pause.