Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Les supporters du FC Nantes interdits à Saint-Etienne

Le FC Nantes sera privé de ses supporters lors du match contre l’ASSE, au stade Geoffroy-Guichard, samedi (20h). Ils sont interdits de déplacement dans le Forez par le préfet de la Loire.

ASSE – FC Nantes : Les supporters des Canaris interdits à Geoffroy-Guichard

Le choc entre l’ASSE et le FC Nantes, lors de la 10e journée de Ligue 2, se déroulera sans les supporters du club relégué de Ligue 1. La préfecture de la Loire a interdit le déplacement des fans dse Jaune et Vert à Saint-Etienne, compte tenu de la rivalité entre les supporters stéphanois et nantais.

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Dans un arrêté publié ce mardi 20 octobre, la préfecture de la Loire a annoncé une interdiction formelle d’accès à Geoffroy-Guichard, ainsi qu’à ses abords, « à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du FC Nantes ou se comportant comme tel ».

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Selon la précision de l’autorité préfectorale, cette interdiction sera applicable du samedi 24 octobre à 8 heures jusqu’au dimanche 25 octobre à 6 heures. Cette interdiction de circuler ou de stationner concerne également plusieurs secteurs de centre-ville de Saint-Etienne, ainsi que sur les axes majeurs environnants et portions de voirie spécifiées dans l’arrêté.

Le préfet évoque « un antagonisme ancien » et le contexte social actuel

Pour justifier sa décision, le préfet évoque « un antagonisme ancien » entre les fans des deux clubs emblématiques du championnat de France, mais aussi le contexte social actuel dans l’Hexagone, marqué par les violences urbaines.

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Il faut rappeler que la Ville de Saint-Etienne n’avait pas été épargnée par les événements du week-end dernier. Dans son arrêté, la préfecture évoque les appels à un « acte 2 » des manifestations sociales pour le samedi 24 octobre, soit le jour de la venue du FCN dans le Forez.

Concrètement, l’équipe de l’ASSE affrontera celle de Nantes à Guichets fermés et sans le public des Canaris. Les Stéphanois pourront donc occuper les places du parcage-visiteurs s’ils le désirent, pour faire le plein du Chaudron lors de cette affiche historique du football français, le samedi 24 octobre (20 heures).

Le Chaudron entièrement Vert

Il est évident que le soutien de quelques centaines de supporters nantais ne pouvait pas forcément faire basculer la rencontre en faveur de leur équipe à Geoffroy-Guichard. Cependant, cette interdiction est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne. Le risque d’incidents entre les deux publics est écarté et tout le Chaudron sera acquis à cause des Verts.

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Pour rappel, il y avait 39 315 spectateurs à Geoffroy-Guichard lors de la réception du Montpellier HSC (3-1) et 37 462 supporters contre Rodez AF (2-0). L’affluence contre le FC Nantes devrait être autour de ces nombres.