Avant le choc ASSE-FC Nantes, samedi 24 octobre à 20h, le leader de Ligue 2 compte cinq points d’avance mais une liste de soucis. Rentrée du Red Star avec la victoire, l’AS Saint-Etienne doit composer avec un capitaine touché au genou, un buteur à bout de souffle et une seconde période qui a refroidi son propre vestiaire. Ian Cathro a cinq jours pour tout régler avant de recevoir le FC Nantes.

ASSE-FC Nantes : Le Cardinal et Cardona, deux points d’interrogation

Le premier nom de la liste est celui de Julien Le Cardinal. Le capitaine stéphanois a quitté la pelouse à la 28e minute, remplacé par João Ferreira, après un contact au genou. Il sortait déjà d’un pépin contracté à Metz, qui l’avait privé du déplacement à Rodez. À chaud, le défenseur espérait que ce n’était « rien de très grave ». Ian Cathro, lui, admettait samedi soir ne pas avoir « encore d’infos précises ». Aucun diagnostic n’a été communiqué depuis.

Irvin Cardona n’est pas blessé, assure son entraîneur. Auteur de l’unique but à la 13e minute sur une passe de Jakob Breum, l’attaquant a laissé sa place à Zuriko Davitashvili peu après la reprise. « C’est qu’il commençait à ressentir un peu de fatigue. On aurait peut-être dû le faire à la mi-temps », a expliqué Ian Cathro. Avec cinq buts et cinq passes décisives, Cardona est impliqué dans une grosse part du jeu offensif stéphanois. Le coach a aussi cité Naïr parmi les joueurs rincés au sortir de la trêve internationale.

À voir

Mercato OL : Du nouveau sur la prolongation de Fonseca à Lyon

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro donne des nouvelles de Julien Le Cardinal

Pourquoi la seconde période des Verts inquiète-t-elle ?

La troisième alerte ne figure dans aucun bulletin médical. Une fois devant, Saint-Étienne a reculé, a peiné à ressortir le ballon et a laissé le Red Star pousser. Maxime Bernauer ne l’a pas maquillé après le match : « Honnêtement, la deuxième n’est pas bonne. » Le défenseur y voit malgré tout un succès de caractère, de ceux qui « forgent un groupe ». Cathro a préféré laisser souffler ses joueurs avant de revenir sur les points à corriger, à la reprise de ce lundi.

Un FC Nantes en crise, donc plus dangereux ?

En face, le contexte n’a rien de rassurant pour les Canaris. Relégué après treize saisons consécutives en Ligue 1, le FC Nantes pointe au 14e rang avec 8 points, une seule longueur au-dessus de la zone rouge. Cinq défaites en neuf journées, dont la dernière à domicile contre Dunkerque (2-3), et un entraîneur, Grégory Poirier, arrivé fin août à la place de Michel Der Zakarian, qui attend un déclic dans le Chaudron.

Quatorze points séparent les deux équipes au classement. C’est précisément le genre d’écart qui pousse un favori à baisser la garde. Une équipe fatiguée, qui recule après la pause, face à un adversaire qui joue déjà sa saison : le scénario a de quoi faire réfléchir Cathro avant de livrer sa compo. Le club annonce un stade Geoffroy-Guichard à guichets fermés pour la troisième réception d’affilée. Toute l’actualité de l’ASSE est à suivre sur notre rubrique dédiée.

Lire aussi : ASSE : Irvin Cardona inquiète avant le FC Nantes

À voir

Champions League : Le groupe du Barça pour affronter le PSG

Lire aussi : ASSE : L’entraîneur du FC Nantes annonce un coup en préparation