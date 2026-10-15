Accueil - Mercato ASSE - Red Star-ASSE : un gardien de 20 ans pour garder la 1ère place

Samedi 17 octobre à 20h, le Red Star-ASSE de la 9e journée de Ligue 2 oppose le leader à son dauphin au stade Bauer. Saint-Étienne y débarque avec deux points d’avance et un souci qu’il n’avait pas vu venir : sans Gautier Larsonneur, blessé, c’est Mamour Ndiaye, 20 ans, qui devrait garder les buts pour sa première titularisation avec les Verts.

Red Star-ASSE : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Coup d’envoi à 20h, au stade Bauer de Saint-Ouen-sur-Seine. Le match est diffusé en direct sur beIN Sports 1, l’horaire et le diffuseur ayant été confirmés par les deux clubs. La billetterie du Red Star est ouverte depuis la fin septembre, et le club audonien compte profiter de la soirée pour inaugurer la tribune sud de Bauer.

Le Red Star, un dauphin qui ne lâche rien

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Huit journées, 17 points. Le Red Star ne compte que deux longueurs de retard sur l’ASSE (19 points, +13 de différence de buts) et reste sur une victoire 3-2 à Clermont, arrachée malgré un penalty clermontois à la 90e minute. Ce succès lui avait offert provisoirement la première place, avant que Saint-Étienne ne la reprenne en battant Rodez (2-0).

Les Audoniens ont pourtant perdu leur entraîneur cet été, Grégory Poirier étant parti à Nantes. Le collectif a tenu. Samedi, une victoire leur suffirait pour passer devant, alors qu’un nul garderait les Stéphanois en tête du classement de Ligue 2.

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Larsonneur forfait, Mamour Ndiaye propulsé titulaire

Le gardien stéphanois a été touché au genou lors d’un choc avec son propre coéquipier Kévin Pedro face à Rodez. Il n’a pas pu continuer. En interne, la crainte d’une indisponibilité de plusieurs semaines est réelle, et les premières nouvelles de Larsonneur n’étaient pas rassurantes. Ian Cathro l’avait pourtant jugé « décisif dans les buts plusieurs fois » ce soir-là.

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Entré à sa place contre Rodez, Mamour Ndiaye va découvrir le poste de titulaire dans le match le plus exposé de la saison stéphanoise jusqu’ici. Le point presse de l’entraîneur écossais, ce jeudi, doit préciser la durée d’absence de Larsonneur, qui pourrait aussi manquer la réception de Nantes.

Le Cardinal revient, Ballo et Boakye en confiance

En défense, Julien Le Cardinal fait son retour. Touché à Metz avant la trêve, le capitaine avait manqué l’amical contre Sion puis la réception de Rodez. Il a repris l’entraînement collectif en début de semaine et devrait retrouver l’axe droit s’il passe les dernières séances sans alerte.

Devant, les deux buteurs du 2-0 contre Rodez arrivent lancés. Ballo a ouvert le score sur un service de Breum, après avoir raté une grosse occasion en début de match. Augustine Boakye a fait le break au bout d’un raid solitaire, ce qui n’a pas empêché Cathro de se montrer très exigeant avec lui après la rencontre.

Zuriko Davitashvili, malade la semaine passée, s’entraîne de nouveau mais partirait plutôt du banc. Mahmoud Jaber a repris avec le groupe sans être prêt à débuter, et la présence de Tamar Svetlin reste floue.

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Red Star-ASSE : la compo probable des Verts

En 4-2-2-2 : Ndiaye ; Pedro, Le Cardinal (cap.), Naïr, Old ; Bernauer, Csongvai ; Boakye, Breum ; Ballo, Cardona.

Côté Red Star, rien de fiable n’a filtré sur le onze de départ à deux jours du match. Retrouvez toute l’actualité des Verts sur notre rubrique ASSE.