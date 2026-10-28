Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Cathro accueille un renfort au poste d’arrière gauche

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Après plusieurs mois d’absence, Lassana Traoré fait son grand retour à l’entraînement collectif de l’ASSE. L’annonce a été faite par son club formateur, au Sénégal.

ASSE : Lassana Traoré, seulement 5 minutes jouées en L2 en un an

Recruté par l’ASSE à l’issue d’un essai concluant en 2025, Lassana Traoré s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’en juin 2029. Pour être plus précis, il a signé un premier contrat professionnel, officialisé le 18 juin 2025. Le jeune défenseur est arrivé en provenance du Diambars FC, au Sénégal, dont l’académie est réputée pour la qualité de sa formation.

Dans son communiqué officiel, le club ligérien avait présenté cette recrue comme « un joueur d’avenir doté de qualités évidentes ». Lassana Traoré avait effectué la préparation estivale avec le groupe professionnel de l’AS Saint-Etienne, alors dirigé par Eirik Horneland, dès le lendemain de sa signature.

Le technicien norvégien s’était réjoui du recrutement de l’arrière latéral gauche. « Nous sommes heureux d’accueillir Traoré, c’est un jeune joueur talentueux, il correspond à certains de nos besoins. On l’a fait venir pour le développer. Il sera avec nous sur la saison avec pour projet de gagner du temps de jeu », avait-il indiqué.

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Finalement, le joueur de 19 ans n’a fait qu’une apparition de cinq minutes en Ligue 2, en août 2025. Il a également disputé deux matchs dans leur intégralité avec la réserve de l’ASSE en National 2, à la fin du mois d’août et au début du mois de septembre de la même année.

Lassana Traoré de retour à l’entraînement collectif

Lassana Traoré est ensuite resté longtemps éloigné des terrains du centre sportif Robert-Herbin en raison de pépins physiques à répétition, notamment une blessure au quadriceps. Cette saison, il n’a figuré dans aucun groupe sous les ordres du nouvel entraîneur, Ian Cathro.

Après une année quasiment blanche, le Sénégalais a fait son grand retour à l’entraînement collectif du groupe stéphanois, comme l’a annoncé le Diambars FC sur ses réseaux sociaux.

« Après près d’un an d’absence en raison d’une grave blessure, Lassana Traoré a enfin retrouvé l’entraînement collectif avec l’AS Saint-Étienne. Une étape importante dans son retour ! Tout Diambars lui souhaite une excellente reprise et un retour au plus haut niveau », a écrit le club.

Alors que Ian Cathro a entamé la préparation du match contre l’EA Guingamp à huis clos depuis lundi, Evect confirme le retour de Lassana Traoré dans le groupe.

Un besoin de renfort au poste d’arrière gauche

Il voit certes le bout du tunnel, mais son retour en Ligue 2 reste incertain. Il doit d’abord retrouver du rythme après de longs mois sans compétition, puis affronter la concurrence pour espérer obtenir du temps de jeu.

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Il faut cependant souligner que l’ASSE a besoin de renforts au poste d’arrière latéral gauche. Ben Old y a été repositionné depuis la saison dernière pour pallier ce manque. Maxime Bernauer y dépanne également. Recruté pour renforcer ce poste, Ebenezer Annan n’a pas réussi à s’y imposer. Il est prêté au FC Rapid Bucarest, en Roumanie, depuis le début de la saison.

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