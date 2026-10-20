Accueil - PSG mercato - PSG – Barça : Hansi Flick fait un choix surprenant dans sa compo

À quelques heures du choc entre le PSG et le Barça, ce mardi soir au Parc des Princes, une information surprenante est arrivée en provenance d’Espagne. Hansi Flick aurait opéré un choix fort dans sa composition face aux Rouge et Bleu.

Hansi Flick envoie Rodri sur le banc pour PSG – Barça

D’après les toutes dernières informations de la radio espagnole Onda Cero, Hansi Flick envisagerait de se passer des services de Rodri au coup d’envoi de la rencontre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions contre le Paris Saint-Germain.

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Homme fort du milieu de terrain barcelonais cette saison, l’ancien joueur de Manchester City était pressenti pour démarrer face au PSG ce mardi soir au Parc des Princes. L’entraîneur allemand réserve une grosse surprise dans son onze de départ puisque le Ballon d’Or 2024 sera sur le banc, selon le journaliste Alfredo Martínez, toujours bien renseigné sur le FC Barcelone.

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Une décision qui aurait de quoi surprendre tant le milieu de 30 ans représente une pièce importante du dispositif barcelonais. Arrivé cet été en Catalogne, Rodri s’est rapidement imposé comme un élément précieux dans l’entrejeu de Hansi Flick.

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Son expérience, sa qualité technique et sa capacité à dicter le rythme d’une rencontre constituent des atouts majeurs, particulièrement dans une confrontation face à un PSG réputé pour son pressing et son intensité. Pour l’heure, les raisons de cette éventuelle décision ne sont pas précisées. S’agit-il d’une volonté de préserver le joueur ou d’un véritable choix tactique ? Le mystère reste entier.

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Une chose est certaine, si cette information se confirme, le Barça pourrait se présenter au Parc des Princes sans l’un de ses principaux cadres dans son onze de départ. Une nouvelle qui ne serait évidemment pas pour déplaire au Paris SG, même si les hommes de Luis Enrique savent parfaitement que le leader de Liga possède suffisamment de qualités pour rester dangereux.