Accueil - PSG mercato - Mercato : Le PSG tient un chèque de 90M€ pour William Saliba

Le PSG pourrait frapper très fort lors du prochain mercato estival en allant chercher William Saliba à Arsenal. Le club de la capitale serait prêt à signer un chèque de 90M€ pour rapatrier le défenseur central français.

Mercato PSG : Luis Enrique rêve de William Saliba

Alors que le Paris Saint-Germain continue de construire son effectif autour de jeunes joueurs talentueux, une nouvelle piste particulièrement ambitieuse apparaît en Angleterre. Et pas n’importe laquelle : William Saliba, l’un des défenseurs centraux français les plus réputés du football européen.

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Et selon El Nacional, Luis Enrique aurait personnellement identifié le joueur d’Arsenal comme une recrue prioritaire. Le PSG dispose déjà de plusieurs défenseurs centraux de qualité, notamment Marquinhos, Willian Pacho, Ilya Zabarnyi, Lucas Beraldo et Lucas Hernandez. Mais le recrutement de l’international français de 25 ans permettrait au club parisien de préparer l’avenir tout en renforçant immédiatement la concurrence.

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Saliba possède également une expérience importante de la Premier League et des grandes rencontres européennes. Son profil pourrait notamment s’inscrire dans une réflexion à long terme autour de la succession de Marquinhos, même si aucun départ du capitaine parisien n’est encore annoncé. Formé à l’AS Saint-Étienne, passé notamment par l’OGC Nice et l’Olympique de Marseille, le natif de Bondy connaît parfaitement le championnat français.

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Un retour en Ligue 1 sous les couleurs parisiennes aurait toutefois une dimension particulière, compte tenu de son passage chez les Phocéens. Si le Paris Saint-Germain parvient à concrétiser cette opération, il renforcerait considérablement sa défense tout en ajoutant un nouvel international français à son effectif. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos pour Luis Campos.

Mikel Arteta prêt à se séparer de William Saliba ?

D’après les informations relayées par le média espagnol, le PSG souhaiterait renforcer sa défense centrale avec un joueur capable de s’imposer immédiatement dans son onze de départ. Le montant de 90 millions d’euros serait ainsi évoqué pour tenter de convaincre la direction d’Arsenal de négocier un transfert de William Saliba.

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Il ne s’agit toutefois, à ce stade, que d’une offre potentielle et non d’une proposition officiellement transmise. Le principal obstacle à ce transfert reste la position des Gunners. Le Français est devenu un élément essentiel du dispositif de Mikel Arteta. Il forme depuis plusieurs saisons une charnière particulièrement solide avec le Brésilien Gabriel.

Surtout, il a prolongé son contrat en septembre 2025, s’engageant avec le club londonien jusqu’en juin 2030. Une situation qui place Arsenal en position de force. Le Champion d’Angleterre en titre n’a aucune obligation de vendre et pourrait facilement repousser une proposition de 90 millions d’euros si elle venait à se concrétiser.

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Aucun accord, aucune négociation avancée, ni aucune offre formelle n’ont été confirmés. Le Paris Saint-Germain devra également tenir compte de la volonté du joueur, qui a récemment choisi de prolonger son aventure à Arsenal.