PSG – Bratislava : Les plans de Luis Enrique déjà dévoilés !

Double champion en titre, le PSG lance sa saison 2026-2027 en Ligue des Champions ce mercredi soir face au Slovan Bratislava pour la première journée de la phase de ligue. Pour cette affiche, les plans de Luis Enrique ont déjà fuité dans la presse.

PSG : Luis Enrique avec son équipe type contre le Bratislava

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Ce mercredi soir, le PSG remet son double titre européen en jeu en recevant le Slovan Bratislava, au Parc des Princes. Pour cette rencontre, Luis Enrique va bénéficier de la disponibilité de Nuno Mendes, qui a purgé trois matchs de suspension en Ligue 1. Son retour permettrait surtout à Luis Enrique de retrouver une défense beaucoup plus classique.

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Contre l’ASM, Warren Zaïre-Emery avait été utilisé au poste de latéral gauche, alors que Lucas Digne n’avait même pas été convoqué. Matvey Safonov devrait conserver sa place dans les cages. Au milieu, Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz sont les trois joueurs les mieux placés pour débuter.

Luis Enrique pourrait néanmoins profiter de la réception du Slovan Bratislava pour effectuer quelques rotations, avec Warren Zaïre-Emery ou Senny Mayulu comme alternatives. Mais après le début de saison compliqué en Ligue 1, le technicien espagnol pourrait surtout chercher à retrouver des automatismes avec son milieu habituel.

En attaque, les choses semblent aussi claires. Après avoir bénéficié d’une période de repos, Ousmane Dembélé a effectué son retour contre l’AS Monaco, mais seulement comme remplaçant. Avec une entrée en jeu convaincante face à l’ASM, le Ballon d’Or 2025 devrait débuter la rencontre contre l’équipe entraînée par Yaya Touré, sans toutefois la disputer en intégralité.

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Autour de lui, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia apparaissent comme les favoris pour compléter le trio offensif. Maghnes Akliouche, titulaire contre Monaco, représente toutefois une option sérieuse pour Luis Enrique.

La composition probable du PSG contre le Slovan

Gardien : Safonov

Défense : Hakimi, Marquinhos (cap.), Pacho, Mendes

Milieu de terrain : Neves, Vitinha, Ruiz

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Attaque : Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Un arbitre inexpérimenté pour le match

L’UEFA a dévoilé les arbitres pour la première journée de Champions League et le PSG/Bratislava de ce mercredi soir sera dirigé par un Ukrainien assez peu expérimenté que Paris n’a jamais croisé jusque-là. Mykola Balakin a été désigné par l’instance européenne pour diriger la rencontre entre les hommes de Luis Enrique et ceux de Yaya Touré, comptant pour la première journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions.

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Une désignation particulière puisque Mykola Balakin n’a encore jamais arbitré le PSG en tant qu’arbitre principal au cours de sa carrière. À 37 ans, il possède néanmoins déjà une expérience sur la scène européenne et a notamment dirigé plusieurs rencontres de Ligue des Champions ces dernières saisons.

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Pour cette première avec les Rouge et Bleu, Mykola Balakin sera accompagné de ses compatriotes Oleksandr Berkut et Viktor Matyash comme arbitres assistants. Un trio ukrainien sera donc aux commandes pour les retrouvailles du PSG avec la Ligue des Champions au Parc des Princes.