Accueil - PSG mercato - Mercato PSG : L’AS Monaco fixe le tarif pour Paris Brunner

Révélation de ce début de saison en Ligue 1, l’attaquant de l’AS Monaco, Paris Brunner, fait déjà rêver le PSG. Surtout que le club monégasque ne réclame pas un gros montant pour son buteur de 20 ans, selon Ekrem Konur.

Mercato : Le PSG surveille Paris Brunner

Fidèle à sa politique managériale, Luis Campos serait déjà en train de préparer le prochain mercato estival. Dans ses plans, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain aurait les noms de plusieurs jeunes talents de Ligue 1, dont Paris Brunner, selon le média spécialisé PSG Inside Actus. Le joueur de l’AS Monaco est décrit comme « un attaquant à fort potentiel, dont l’évolution a attiré l’oeil du PSG ».

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Auteur de 7 buts en 8 matchs toutes compétitions confondues, l’international espoir allemand correspond parfaitement à la nouvelle stratégie de recrutement du Paris SG. Convaincu que l’ancien du Borussia Dortmund va attirer d’autres grands clubs européens dans les mois à venir, le double champion d’Europe souhaiterait anticiper la concurrence pour renforcer son secteur offensif.

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Selon le journal L’Équipe, le BVB dispose du droit de s’aligner sur une offre formulée par un autre club. Dortmund ne bénéficie toutefois d’aucune priorité et devrait également convaincre Brunner, s’il souhaite le récupérer.

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Sous contrat à Monaco jusqu’en juin 2028, Brunner pourrait devenir un dossier sensible dès l’été prochain en l’absence d’accord pour une prolongation. L’ASM entend donc prendre les devants et capitaliser sur l’éclosion spectaculaire de l’une des révélations de son début de saison.

Un transfert envisagé pour l’été 2027 ?

Malgré cet intérêt annoncé, une arrivée dès le mercato hivernal semble peu probable. Le Paris Saint-Germain pourrait plutôt préparer le terrain pour l’été prochain. Les dirigeants parisiens auraient alors davantage de temps pour étudier ce dossier. Un élément pourrait toutefois peser dans les négociations. Le contrat de Paris Brunner avec l’AS Monaco court jusqu’en juin 2028.

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Le club monégasque conserve donc une position contractuelle favorable pour négocier un éventuel transfert. Cependant, la réalité de la formation du Rocher pourrait tout changer dans ce dossier. En effet, le club entraîné par Filipe Luis est toujours dans un besoin de liquidités, et deux ventes de dernière minute ont échoué l’été dernier, avec Aleksandr Golovin et Lamine Camara.

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Le journaliste Ekrem Konur croit donc savoir que les dirigeants de l’AS Monaco pourraient accepter de négocier pour Paris Brunner à partir de 30 millions d’euros. Un montant qui ne constitue pas un véritable obstacle pour les finances d’un club comme le PSG.

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