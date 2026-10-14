Accueil - Mercato OM - OM : Timothy Weah vers un nouveau rôle offensif grâce à Bezahaf ?

Le match convaincant de Kelyann Bezahaf avec l’OM contre Troyes pourrait accélérer la réflexion de Bruno Genesio sur le repositionnement de Timothy Weah. Le capitaine marseillais pourrait évoluer plus haut sur le terrain, tandis que le jeune défenseur offrirait une nouvelle solution au poste de latéral droit.

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L’OM pourrait bientôt revoir la répartition des rôles sur son côté droit. Selon les informations de RMC Sport, la prestation de Kelyann Bezahaf lors de la victoire marseillaise contre Troyes (2-0), dimanche, renforce la réflexion du staff autour de Timothy Weah.

L’idée consiste à installer l’Américain dans une position plus offensive sans nécessairement bouleverser l’organisation défensive. Le jeune Bezahaf, arrivé au club à l’âge de dix ans, a marqué des points auprès de Bruno Genesio.

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Sa prestation, comme celle de Nouhoum Kamissoko, constitue une satisfaction dans une rencontre qui n’a pas été parfaite sur le plan collectif. Ulisses Garcia représente également une solution, lui qui a été essayé à droite lors de la trêve internationale. De quoi offrir davantage de possibilités à l’entraîneur marseillais.

Timothy Weah, du couloir défensif à une mission plus offensive ?

Le repositionnement envisagé ne relève pas d’une improvisation totale. Timothy Weah possède une expérience des rôles offensifs et des postes de piston. Il a notamment été utilisé comme milieu offensif droit lors du match amical contre Montpellier, le 3 octobre.

Cette expérimentation témoigne de la volonté du staff de mieux exploiter sa vitesse et sa capacité à se projeter vers l’avant. L’international américain traverse toutefois un début de saison délicat, marqué notamment par son exclusion contre le PSG après deux avertissements.

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Un changement de position pourrait lui permettre de retrouver de la liberté et de la confiance. à l’OM Attention néanmoins : aucune décision définitive n’est annoncée. Bruno Genesio souhaite conserver son système actuel à quatre défenseurs et doit encore déterminer si les solutions disponibles derrière Weah offrent suffisamment de garanties.

Harit et Gomes, les autres pièces d’un possible jeu de chaises musicales

Une montée de Timothy Weah pourrait également provoquer des ajustements dans l’animation offensive marseillaise. Amine Harit, actuellement utilisé sur le côté droit, pourrait retrouver un rôle plus axial, où ses qualités de création seraient davantage exploitées.

Cette option prend de l’intérêt alors que les prestations d’Angel Gomes suscitent des interrogations depuis le début de la saison. Le calendrier pourrait aussi fournir des occasions de tester ces nouvelles possibilités, avec deux rendez-vous de Ligue Europa attendus sur la période. Keyliane Abdallah et Himad Abdelli figurent aussi parmi les options offensives évoquées dans la réflexion du staff.

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L’enjeu dépasse donc le simple repositionnement d’un joueur. Marseille cherche davantage de percussion, de vitesse et de créativité. Si Bezahaf confirme ses promesses, Weah pourrait gagner en liberté sans que l’équipe perde son équilibre. A Genesio de transformer cette piste en solution durable.