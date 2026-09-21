OM : Pourquoi remplacer Bruno Genesio serait une erreur

L’Olympique de Marseille connait un début de saison catastrophique. Bruno Genesio peut encore inverser la tendance. L’entraîneur marseillais dispose de plusieurs arguments pour sortir de cette mauvaise passe.

Bruno Genesio doit-il rester pour sauver l’OM ?

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Dans sa publication du jour, Foot Mercato revient sur la situation de Bruno Genesio à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a été battu dimanche soir par le Paris Saint-Germain (2-1) et chute à une honteuse 17e place du classement. Le bilan est terrible avant la trêve internationale. L’OM reste sur cinq défaites consécutives en six matchs.

Ce bilan est alourdi par un mercato estival sans la moindre arrivée. Ce qui plonge Bruno Genesio dans un stress immense. Le technicien français, visiblement agacé par ce début d’exercice cauchemardesque, a brièvement entretenu le doute sur son avenir après le Classique. « Je suis lié aux performances et aux résultats. C’est forcément insuffisant et je prends mes responsabilités comme d’autres doivent les prendre », a déclaré le coach de l’OM.

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Bruno Genesio a par la suite réaffirmé sa volonté de redresser la barre. « Un départ ? C’est marrant car tout le monde me souhaite bon courage (…) J’en suis pas là et je vais avoir des discussions avec mes dirigeants », a-t-il indiqué. Se séparer de l’ancien coach lyonnais à ce stade de la saison constituerait ainsi une erreur monumentale à Marseille.

Le vestiaire de l’Olympique de Marseille à fond derrière son entraîneur ?

Rappelons que l’OM a affronté successivement Monaco, le Paris FC, Rennes et le Paris Saint-Germain, tout en se déplaçant sur la pelouse du Besiktas. Ce calendrier représente une séquence redoutable. Marseille a d’ailleurs affiché un visage courageux face au double champion d’Europe, rivalisant d’efforts, gênant son adversaire parisien par un pressing rigoureux et recollant au score par Angel Gomes avant de céder.

Luis Enrique a lui-même salué la prestation des Phocéens et la qualité de son homologue. « Genesio est un grand entraîneur », a reconnu le coach espagnol du PSG. Remplacer un tel entraîneur aujourd’hui ne réglerait en rien les carences structurelles de l’Olympique de Marseille. Le média en ligne explique le vestiaire phocéen n’a pas lâché son technicien face à ce manque de résultats.

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Le groupe est soudé et fait bloc derrière son entraîneur malgré des limites numériques évidentes. Se séparer de Bruno Genesio maintenant signifierait laisser le champ libre aux dysfonctionnements internes tout en abandonnant un vestiaire qui lui manifeste encore sa confiance. Tandis que les supporters du club ciblent davantage la direction de Frank McCourt.

Un calendrier plus abordable après la trêve internationale ?

La déception et la frustration minent le quotidien des Phocéens ces derniers jours. Heureusement, tout n’est pas perdu. La suite du championnat s’annonce beaucoup plus ouverte avec des confrontations largement à la portée de l’OM. Les hommes de Bruno Genesion feront face à des équipes comme Troyes, Angers, Le Havre ou encore Toulouse. L’Olympique de Marseille a encore tout le loisir de redresser la barre après la trêve internationale.

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Les Phocéens ont besoin d’un effectif méritant de la stabilité et d’un entraîneur expérimenté pour guider ce sursaut. Changer le staff technique en plein cœur de la tempête serait le pire signal à envoyer. L’avenir de l’OM passe plutôt par la continuité et le combat aux côtés de son coach.

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