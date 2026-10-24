Accueil - PSG mercato - PSG : Luis Enrique évoque l’état d’esprit de Kvaratskhelia après sa blessure

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Suite à sa rupture de ligament croisé, Khvicha Kvaratskhelia ne devrait plus refouler les pelouses cette saison. En présent en conférence de presse ce samedi après-midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est prononcé sur l’état d’esprit de son attaquant de 25 ans.

Luis Enrique sur Kvaratskhelia : « Il reviendra plus fort, je n’ai pas de doute »

Un communiqué du Paris Saint-Germain a confirmé, ce mercredi en fin de matinée, la grave blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Sorti juste avant l’heure de jeu à la suite d’un choc avec Xavi Espar, mardi lors de la brillante victoire du PSG face au FC Barcelone (4-2) en Ligue des Champions, l’ancien ailier du SSC Naples souffre d’une rupture d’un ligament croisé du genou droit.

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L’IRM passée le mercredi a confirmé le diagnostic auquel l’entourage du joueur s’attendait dès mardi soir après les premiers examens pratiqués sur place. Kvaratskhelia se tordait de douleur et ne pouvait pas poser le pied à terre en quittant la pelouse du Parc des Princes.

La star géorgienne sera opérée prochainement et devrait vraisemblablement être absente autour de six mois. Un vrai coup dur pour le PSG et son entraîneur Luis Enrique, qui a tenu à apporter son soutien à son joueur ce samedi devant la presse.

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« C’est dur de positiver après des nouvelles comme ça. On a de l’expérience. C’est un risque quand on est un joueur professionnel. Il faut accepter les choses positives et négatives, c’est ça la vie. On verra après l’opération. Il reviendra plus fort, je n’ai pas de doute », a développé le coach espagnol du Paris SG, qui assure que cela « ne change rien » pour son équipe.

« Ce sera comme d’habitude, je ne veux rien changer de ce que j’ai fait, mais je veux aussi tout changer. C’est ce que tu dois faire pour rester imprévisible. Ça dépend de l’équipe et du moment de la saison », a poursuivi Luis Enrique, après les blessures de Kvaratskhelia, mais aussi de Marquinhos, Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, touchés aux cuisses et absents pour plusieurs semaines.

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« C’est vrai que perdre trois joueurs dans le même match, c’est bizarre », mais « c’est une motivation pour nous en tant qu’équipe », a insisté Enrique, précisant qu’il ne souhaite pas forcément recruter cet hiver pour autant.