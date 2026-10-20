Accueil - Mercato OM - Sturm Graz-OM : Minaković au sifflet, un porte-bonheur pour les Français

L’UEFA a confié à l’arbitre Nenad Minaković le match entre le Sturm Graz et l’OM, comptant pour la troisième journée de Ligue Europa. Inédit pour les Marseillais, ce choix s’accompagne d’un précédent plutôt favorable aux clubs français, qui ont remporté leurs deux rencontres dirigées par le Serbe.

Ligue Europa : Minaković, un nouveau visage sur la route européenne de l’OM

L’Olympique de Marseille connaît désormais le nom de l’arbitre qui dirigera son déplacement en Autriche. Selon la fiche officielle de l’UEFA, Nenad Minaković a été désigné pour arbitrer la rencontre entre le Sturm Graz et le club phocéen. L’arbitre serbe va donc découvrir les Olympiens, dans un match où une seule décision peut peser sur la suite de leur campagne européenne.

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Pour Marseille, l’enjeu dépasse pourtant l’identité de l’arbitre. Battus coup sur coup par Besiktas (4-1) et l’Olympiakos, les hommes de Bruno Genesio n’ont pas le choix. Il faut réagir, sous peine de plomber encore leurs ambitions européennes. Certes, chaque détail compte, mais un sifflet seul ne fabrique pas une équipe gagnante.

Deux victoires françaises, un signal qui interpelle

Nenad Minaković n’a jamais arbitré l’OM, mais ses matchs avec des clubs français livrent un chiffre curieux. L’Olympique Lyonnais et le RC Strasbourg ont joué sous ses ordres et ont gagné les deux fois. Deux victoires en deux matchs, de quoi espérer une soirée de plus favorable au football français.

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Mais inutile d’en faire une garantie. Une coïncidence reste une coïncidence. Ces précédents ne prouvent pas que l’arbitre porte chance aux équipes françaises, et encore moins qu’il avantagera Marseille. L’adversaire, le contexte et la prestation sur le terrain décideront. Les supporters olympiens peuvent y voir un motif d’optimisme, pas un ticket offert avant le coup d’envoi.

Ivan Bebek à la VAR, un autre regard sur les décisions

L’équipe arbitrale inclura aussi Ivan Bebek, affecté à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR). Le Croate devra aider Minaković quand une action exige une vérification vidéo, surtout si la décision peut changer le cours du match. Reste que le nom des officiels ne règle pas tout.

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L’OM prolongera-t-il la série de Minaković avec les clubs français ? Les Marseillais feront-ils de ce match un vrai tournant de leur campagne européenne ? Réponse sur la pelouse. Une certitude : après deux revers, Marseille a peu de marge et doit montrer plus de maîtrise, d’efficacité et de caractère. Le meilleur porte-bonheur, c’est encore une équipe qui assume.