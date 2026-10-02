Accueil - Mercato OM - OM : Valero brille avec les Bleuets et interpelle Genesio

Antoine Valero continue de pousser en vue d’intégrer durablement le groupe de Bruno Genesio. Le jeune attaquant de l’OM a encore marqué les esprits, en étant décisif avec l’équipe de France Espoirs durant cette trêve internationale. De quoi relancer son statut à Marseille ?

OM : Antoine Valero porte l’équipe de France Espoir vers la victoire

Antoine Valero a choisi la scène des U19 pour rappeler à tout le monde qu’il reste un redoutable attaquant. Le prodige de l’Olympique de Marseille a encore fait parler de lui ce jeudi lors de la victoire de l’équipe de France Espoirs face à la Turquie (2-1). Comme l’indique L’Equipe, le Minot marseillais a pesé sur chacune des réalisations tricolores.

Lire aussi : OM : Le jeune Yanis Sellami prolonge à Marseille (officiel)

Dès la 12e minute, Antoine Valero s’est chargé de transformer un penalty obtenu par Rémi Himbert. Le joueur de l’Olympique Lyonnais a lui-même inscrit le deuxième but à peine soixante secondes plus tard, sur une offrande de son partenaire marseillais. Les Turcs ont réagi en seconde en réduisant l’écart. Le score n’a plus évolué. Les Bleuets ont tenu bon pour décrocher cette victoire.

Bruno Genesio ne compte pas vraiment sur lui

Cette performance tombe à point nommé pour Antoine Valero. L’attaquant de 18 ans cherche encore à obtenir une place au sein de l’effectif de Bruno Genesio. Sans succès. Ses performances impressionnantes observées la saison dernière (23 buts en 32 matchs) ne lui garantissent en rien une ascension chez les pros.

À voir

RC Lens : Robin Risser rassure Yannick Cahuzac avant Lyon

Lire aussi : Mercato OM : Fin du suspense, Marseille prolonge Alexi Koum

Le jeune joueur est régulièrement écarté du coach marseillais. Un choix intrigant quand on saison que l’attaque phocéenne a besoin de solutions en ce début de saison et d’un joueur en pleine confiance. Antoine Valero espère sans doute qu’on lui accorde davantage de temps de jeu en équipe première. Si sa situation reste intacte, le natif de Marseille pourrait être tenté d’aller voir ailleurs.

Des négociations qui patinent à Marseille

La Provence révélait d’ailleurs que le club phocéen avait « déjà soumis à Antoine Valero une première proposition de contrat professionnel sous l’ère Medhi Benatia ». Les négociations seraient à présent au point mort entre les deux parties. Le jeune joueur réclamerait des garanties plus claires concernant son intégration au groupe pro.

Ce dossier s’avère très compliqué, d’autant plus que d’autres clubs restent attentifs au profil d’Antoine Valero. Le RC Lens suivrait de très près sa progression. Le Betis Séville n’aurait pas renoncé à l’idée de le recruter après une tentative manquée cet été.

À voir

PSG : Mauvaise nouvelle, Ferran Torres se blesse avec l’Espagne

Lire aussi : OM : Bamo Meïté, jamais utilisé par Genesio, peut saisir sa chance

L’Olympique de Marseille fait donc face à une forte pression pour sa jeune pépite. L’Intégrer plus régulièrement aux séances et aux groupes professionnels permettrait à Bruno Genesio de ce que le jeune homme peut apporter dans le secteur offensif. Même s’il ne lui promet pas un statut de titulaire au sein de son effectif.