PSG Mercato : Bradley Barcola compare Liverpool au Paris SG

Au cours d’une interview accordée à Téléfoot sur TF1, Bradley Barcola, fraîchement arrivé à Liverpool en provenance du PSG, a comparé la Ligue 1 et la Premier League, et pointé les principales différences entre les deux clubs.

Bradley Barcola juge Liverpool « moins tactique » que le PSG

Fraîchement arrivé à Liverpool cet été après trois saisons au Paris Saint-Germain, Bradley Barcola s’est livré sur ses débuts en Premier League au micro de Téléfoot. Tout en reconnaissant de vraies différences avec ce qu’il a connu dans la capitale. Arrivé contre 145 millions d’euros cet été, l’international français prend encore son temps pour s’adapter à son nouvel environnement.

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Malgré des débuts timides, l’attaquant de 24 ans a inscrit un triplé en Ligue des champions cette semaine contre Linz LASK (6-3), mercredi passé. Toutefois, Bradley Barcola peine à retrouver ses marques en Premier League. En quatre matches, l’ancien ailier de l’OL n’a jamais été décisif. Conscient de cette situation, Barcola a pointé du doigt les différences avec la Ligue 1, notamment tactiquement.

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« Ça se passe bien, j’ai pu rencontrer mes coéquipiers. Il y a un très bon coach aussi, qui a de bonnes idées. J’essaye de m’adapter parce que c’est vraiment très différent du Paris Saint-Germain », a déclaré l’ex protégé de Luis Enrique, avant de donner son avis sur le championnat anglais.

« C’est différent, je trouve que c’est moins tactique. Après, on avait aussi un coach très tactique. Il y a moins de changements sur le terrain. Avec l’ancien coach, je devais rentrer, aller aussi sur le côté, après ça prenait ma place. Là, c’est très différent », a confié Barcola.

Contrairement à ses trois années pleines au Paris SG (39 buts et 35 passes décisives en 152 matches) et à la polyvalence exigée par Luis Enrique, le nouveau protégé d’Andoni Iraola se contente d’animer son flanc gauche avec moins de liberté à Liverpool. Il y a quelques jours, le natif de Villeurbanne avait déjà évoqué les différences entre la Ligue 1 et le Championnat anglais.

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« Il y a beaucoup de joueurs qui sont costauds, qui mettent de l’impact. Mais ici, je dirais que c’est plus physique sur les courses que tu dois faire, parce que les matches vont d’un but à l’autre. Je trouve que c’est moins « tactique « qu’en Ligue 1. C’est beaucoup de courses. C’est pour ça que sur mes premiers matches, j’ai eu des crampes, parce que l’intensité est très haute », confiait le successeur de Mohamed Salah à Anfield, avant de justifier son choix de rejoindre les Reds.

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« C’est aussi pour ça que je suis venu. C’est un nouveau défi à relever. J’espère que je vais réussir à bien m’adapter. » Questionné sur sa relation avec son nouvel entraîneur, Andoni Iraola, Barcola a déclaré : « je pense que j’ai un bon style de jeu pour lui. C’est un jeu direct qu’il aime, donc c’est ce que je préfère. Après, c’est à moi de faire les différences sur le terrain ».

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Barcola devra alors vite s’adapter aux nouvelles contraintes de la Premier League pour conquérir Anfield. La pression est énorme pour l’ancien Lyonnais après son transfert XXL. De son côté, Andoni Iraola est heureux de voir que son joueur se sent à l’aise après son triplé, et pense qu’il va continuer à s’améliorer.

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