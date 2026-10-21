Accueil - Mercato OM - OM : Neal Maupay et Faris Moumbagna menacés avant le mercato

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Rien n’est acquis pour Neal Maupay et Faris Moumbagna. L’OM doit encore réduire sa masse salariale. Et les deux attaquants pourraient être invités à s’en aller dès l’ouverture du mercato d’hiver.

Mercato : L’OM doit encore réduire sa masse salariale

Bruno Genesio s’attend sans doute à vivre mercato hivernal sous contrainte. Car l’Olympique de Marseille n’est toujours pas parvenu à satisfaire aux exigences de la DNCG. Le club phocéen devra encore réduire ses charges salariales sous peine de lourdes sanctions. Plusieurs joueurs pourraient ainsi s’en aller en janvier 2027.

Amine Gouiri et Nayef Aguerd ne sont pas épargnés. Le média Le But Football explique qu’une offre très généreuse pourrait même faire réfléchir la direction. Igor Paixao, lui, ne paraît pas condamné. Son potentiel et sa valeur sur le marché en font plutôt un élément autour duquel Bruno Genesio veut bâtir son équipe.

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Les joueurs de complément sont les plus exposés. Et deux attaquants se détachent : Neal Maupay et Faris Moumbagna. Leur départ libérerait de la place dans l’effectif et allégerait la masse salariale.

Neal Maupay et Faris Moumbagna, l’heure du départ approche

Rappelons que Neal Maupay a vécu un début de saison compliqué. Remplaçant jusque-là, il n’a été titularisé pour la première fois en championnat que contre le PSG (1-2). Un Classique où il a manqué deux énormes occasions. En Ligue Europa, il n’a disputé qu’un match sans marquer. Son rendement reste donc très limité.

Selon @Butfc_OM, Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emile Højbjerg font partie des gros salaires susceptibles d’être concernés par une vente en janvier.



👉Une grosse offre pour Amine Gouiri ou Nayef Aguerd pourrait également faire réfléchir la direction.



👉Les départs de Neal Maupay… — OManiaque (@OManiaque) October 21, 2026

Le constat est assez similaire à celui de Faris Moumbagna. Il compte jusqu’ici 4 apparitions en Ligue 1 sans but. Ces chiffres font de lui un joueur de rotation dans le projet de Genesio. Il reste à savoir quel prétendant se positionnera pour ces deux attaquants de l’Olympique de Marseille.

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Neal Maupay a déjà été placé sur la liste des indésirables l’été dernier. Il avait refusé de partir. Quant à Faris Moumbagna, son faible temps de jeu ne facilite pas sa valorisation. La direction veut respecter la trajectoire fixée avec la DNCG. Ces deux attaquants pourraient donc être parmi les premiers sacrifiés dès cet hiver.