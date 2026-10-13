Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Molina lâche un scoop sur l’avenir de Nouhoum Kamissoko

Titularisé par Bruno Genesio dimanche soir face à l’ES Troyes AC, lors de la sixième journée de Ligue 1, Nouhoum Kamissoko pourrait voir sa progression à l’OM lui ouvrir une porte en sélection. D’après Romain Molina, le nouveau staff technique du Mali serait déjà sur les traces du milieu marseillais.

Nouhoum Kamissoko a marqué des points à l’OM

Titularisé en l’absence de Pierre-Emile Hojbjerg, Nouhoum Kamissoko a parfaitement saisi sa chance au sein de l’effectif de l’OM contre l’ES Troyes AC (2-0) dimanche soir en Ligue 1. À 21 ans, le protégé de Bruno Genesio qui n’hésite pas à lancer des jeunes. Après la cure d’austérité connue cet été, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille dispose d’un effectif limité et se retrouve contraint de s’adapter selon les absences.

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À Troyes, le successeur de Habib Beye a ainsi fait confiance au latéral droit Kelyann Bezahaf et au milieu de terrain Nouhoum Kamissoko pour compenser les indisponibilités de Timothy Weah, suspendu, et de Pierre-Emile Hojbjerg, blessé. Et le natif de Bamako a représenté une belle surprise dans l’entrejeu. Avec personnalité, le jeune milieu marseillais s’est montré à la hauteur du choix de son coach pour sa première titularisation avec les professionnels.

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Avec un gros volume de jeu, Kamissoko a pesé sur les débats grâce à son impact physique et s’est signalé par son apport à la construction, avec une volonté assumée de jouer vers l’avant. Aligné aux côtés d’Himad Abdelli, le Minot a notamment montré de la disponibilité, de l’impact à la récupération et une volonté de faire avancer le jeu.

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Après cette première encourageante, Kamissoko a désormais un double horizon : gagner durablement la confiance de Genesio et, éventuellement, convaincre le staff malien de l’appeler en novembre. En effet, selon les informations de Romain Molina, la première titularisation de Nouhoum Kamissoko avec l’OM n’aurait pas été nécessaire pour attirer l’attention des responsables de la sélection malienne. Sur son compte Twitter, le journaliste d’investigations assure que le joueur figurait déjà parmi les profils observés.

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« Le nouveau staff technique malien suivait déjà Nouhoum Kamissoko avant sa première titularisation avec l’Olympique de Marseille hier. S’il continue à être performant (car il va jouer à Marseille entre toutes les compétitions avec un effectif réduit), ce ne serait pas étonnant de le voir au sein des Aigles pour le rassemblement de novembre », annonce Romain Molina.