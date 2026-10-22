Accueil - Mercato OM - Sturm Graz-OM : Valero dans le groupe, Genesio se justifie

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L’OM défie ce jeudi soir Sturm Graz en Ligue Europa avec une nouvelle tête dans son groupe. Antoine Valero est convoqué pour la première fois. Bruno Genesio s’est exprimé sur ce choix inattendu.

OM : Genesio lance Antoine Valero dans le grand bain face à Sturm Graz

Bruno Genesio a pris une forte décision en convoquant Antoine Valero pour le match à Sturm Graz en Ligue Europa. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille avait été interrogé sur le cas du jeune attaquant samedi dernier en conférence de presse. Il avait insisté sur la prudence nécessaire avec les talents en formation :

« Avec les jeunes, on doit être patients, eux comme nous. Il faut bien évaluer leur niveau avant de les lancer. Cela peut paraître valorisant de les lancer, mais aussi destructeur s’ils ne sont pas prêts et qu’on les lance trop tôt. On évalue leur progression, on ne les lâche pas, même s’ils ne jouent pas avec les pros. »

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Bruno Genesio a été plus explicite sur ce choix à la veille du choc Sturm-OM : « On a intégré Antoine Valero. Il montre des choses avec la réserve et on essaie toujours de valoriser les bons comportements. »

Un groupe quasi complet pour relancer l’Europe

Ces bons comportements se lisent aussi dans les chiffres. L’attaquant de 18 ans a inscrit 4 buts en 5 rencontres de National 2 avec la réserve cette saison. Le jeune joueur va enfin vivre son baptême avec l’équipe professionnelle.

📋 𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 #STUOM



Voici le groupe retenu par 𝗕𝗿𝘂𝗻𝗼 𝗚𝗲𝗻𝗲𝘀𝗶𝗼 pour la rencontre de ce soir face à Sturm Graz en @EuropaLeague 🔥 pic.twitter.com/9lepW8H7XK — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) October 22, 2026

Cette convocation arrive dans un contexte délicat. Les Olympiens ont perdu leurs deux premières rencontres en Ligue Europa. Ils doivent réagir jeudi à 18h45 en Autriche. Bruno. Genesio pourra compter sur un ffectif presque au complet. Seuls Derek Cornelius et Faris Moumbagna sont absents.

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Il reste à savoir si Antoine Valero connaîtra ses premières minutes ou s’il restera spectateur. Dans les deux cas, son nom sur la feuille de match est déjà une récompense pour lui. L’Olympique de Marseille entend accompagner sa progression sans brûler les étapes.