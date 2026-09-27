Accueil - Mercato OM - OM : Genesio reçoit une bonne nouvelle pour Amine Gouiri

Amine Gouiri a quitté le rassemblement de l’Algérie après une blessure musculaire à la cuisse gauche contractée contre la Zambie. Selon les informations de La Provence, l’attaquant de l’OM pourrait toutefois retrouver les terrains après seulement une semaine de repos, ce qui préserverait ses prochaines échéances avec Marseille.

Pourquoi d’Amine Gouiri rassure-t-elle déjà l’OM ?

La nouvelle avait d’abord tout pour inquiéter Marseille. Sorti en cours de match lors de la victoire de l’Algérie contre la Zambie (3-1), Amine Gouiri a passé des examens médicaux samedi matin. La Fédération algérienne de football a ensuite confirmé une lésion musculaire à la cuisse gauche et annoncé sa libération du rassemblement.

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D’après La Provence, l’indisponibilité de l’attaquant est estimée à « une grosse semaine ». Une durée qui change nettement la lecture de la situation pour l’OM et Bruno Genesio. Amine Gouiri ne devrait pas être éloigné des terrains suffisamment longtemps pour compromettre les prochaines échéances du club phocéen.

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La FAF a détaillé le diagnostic dans un communiqué particulièrement clair : « les examens médicaux auxquels s’est soumis l’attaquant Amine Gouiri […] ont révélé une blessure musculaire au niveau de la cuisse gauche ». La Fédération précise également que le joueur devait observer une période de repos avant de quitter la sélection.

Que sait-on réellement de l’état d’Amine Gouiri ?

Le principal élément qui rassure concerne donc la durée présumée de l’arrêt. Amine Gouiri souffre au niveau de la cuisse gauche, avec une gêne située plus précisément au quadriceps selon les informations rapportées par La Provence. Pour l’heure, rien ne permet toutefois d’affirmer qu’il pourra reprendre immédiatement l’entraînement collectif.

Cette nuance compte. Une blessure musculaire ne se traite pas comme une simple alerte sans conséquence : le staff médical doit contrôler l’évolution de la douleur avant d’autoriser une reprise complète. Le retour de l’attaquant dépendra donc de sa récupération et des examens effectués dans les prochains jours.

La bonne nouvelle, pour Bruno Genesio, est que le calendrier semble laisser une marge suffisante. Si l’estimation d’une semaine se confirme, Gouiri pourrait retrouver le groupe de l’Olympique de Marseille sans avoir à manquer une rencontre officielle.

Pourquoi le calendrier pourrait-il jouer en faveur de Marseille ?

L’attaquant algérien va désormais rentrer à Marseille pour poursuivre ses soins et récupérer à l’écart de la sélection. Cette sortie anticipée du rassemblement lui évite surtout d’accumuler les minutes alors que sa cuisse vient de montrer des signes de faiblesse. Le prochain rendez-vous avec le club phocéen est programmé pour le 10 octobre contre Troyes, à 20h45.

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Dans cette perspective, le délai disponible peut permettre au staff marseillais de privilégier la prudence plutôt que de précipiter son retour. En football, une semaine gagnée sur le calendrier peut parfois éviter plusieurs semaines perdues sur une rechute.

Genesio pourrait ainsi récupérer un élément offensif important, alors que d’autres retours sont également attendus dans son groupe. Amine Harit et Gouiri pourraient notamment être disponibles pour cette échéance, sous réserve de leur état physique respectif.

Un nouvel épisode qui rappelle les précédents avec l’Algérie ?

Cette blessure n’est pas sans rappeler un précédent douloureux pour Amine Gouiri. En octobre 2025, l’attaquant avait déjà été contraint de quitter une rencontre de sélection après un choc avec le gardien de l’Ouganda. Son épaule avait finalement nécessité une intervention chirurgicale, avec une absence suffisamment longue pour lui faire manquer la Coupe d’Afrique des nations disputée au Maroc.

Le contexte rend donc la prudence indispensable. Cette fois, les premiers éléments sont beaucoup moins alarmants, avec une période de repos annoncée et une absence potentiellement limitée à quelques jours. Mais Marseille devra attendre le feu vert médical avant de considérer le dossier comme définitivement réglé.

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Pour Bruno Genesio, le scénario reste donc maîtrisé. Amine Gouiri est forfait avec l’Algérie, mais son indisponibilité annoncée pourrait rester limitée. Une sortie prématurée du rassemblement qui, paradoxalement, pourrait être une bonne nouvelle pour l’OM.