Trophée des champions : Le RC Lens surprend le PSG à Bollaert

Le Racing Club de Lens s’est imposé 1-0 face au PSG hier soir à Bollaert, en finale du Trophée des champions. À 10 contre 11 pendant plus d’une mi-temps, les Sang et Or écrivent l’histoire en glanant leur premier Trophée des champions.

Lens – PSG : dans un match tendu, Lens crée la surprise et fait tomber le PSG

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Première réussie pour Dino Toppmöller sur le banc lensois. Le RC Lens a fait sensation hier soir en s’imposant 1-0 face au champion d’Europe parisien. Dans un match sous tension, les Lensois ont réussi l’exploit de survivre à l’ogre parisien, malgré quelques décisions en leur défaveur.

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Quatre jours seulement après leur succès retentissant face à Villa en finale de la Supercoupe d’Europe, Luis Enrique a décidé de reconduire le même trio offensif, composé de Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué et Maghnes Akliouche. À noter l’absence du capitaine Marquinhos, présent sur le banc de touche en compagnie du Ballon d’or Ousmane Dembélé.

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Comme à leur habitude, les hommes de Luis Enrique mettent le pied sur le ballon en début de match, concrétisé par des tirs du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia à la 8e et 24e minute, sans danger pour inquiéter l’international français Robin Risser. Sous les yeux du nouveau sélectionneur Zinédine Zidane, Lens va ouvrir le score sur sa première occasion de la partie, à la 32e minute. Sur un centre à ras de terre de Matthieu Udol, Florian Thauvin, complètement oublié par la défense parisienne, n’a plus qu’à conclure du droit à bout portant pour tromper Matvey Safonov.

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Alors que les Lensois pensaient avoir fait le plus dur, le match va basculer sept minutes plus tard avec l’expulsion du jeune Kyllian Antonio, auteur d’un tacle glissé jugé dangereux sur Vitinha par l’arbitre Jérémie Pignard. En infériorité numérique, Lens est à deux doigts de craquer juste avant la pause, mais la barre sauve les Sang et Or sur la tentative de Désiré Doué dans un angle fermé.

Une deuxième période mouvementée

En seconde période, le rythme du match baisse et les Parisiens se montrent trop imprécis, à l’image des tirs de Désiré Doué (68e) et d’Ousmane Dembélé (72e). Sous les regards de Bradley Barcola et d’Ibrahim Mbaye en tribune, Paris croit égaliser à la 75e minute, mais le but de Fabián Ruiz est refusé pour une position de hors-jeu de Doué au départ de l’action.

Au fil des minutes, Lens se montre davantage dangereux et manque de peu de doubler la mise par l’intermédiaire de Michał Skóraś (85e). Le même Michał Skóraś va se montrer décisif en provoquant l’expulsion du Portugais Nuno Mendes, auteur d’un coup de coude jugé trop violent par l’arbitre de la rencontre.

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À 10 contre 10, Lens pousse et trouve l’ouverture sur une tête plongeante du passeur décisif Matthieu Udol. Cependant, le but est refusé à la suite d’une faute de Fabián Ruiz sifflée au départ de l’action ; l’arbitre Jérémie Pignard n’avait pas laissé l’avantage aux Lensois.

Le score en restera là et Lens s’offre une victoire de prestige grâce à une solidarité retrouvée.

Une défense infranchissable

Pourtant longtemps en infériorité numérique, les Lensois n’ont pas craqué face aux innombrables offensives. Cet exploit repose sur une défense lensoise impénétrable, caractérisée entre autres par le jeune défenseur Ismaëlo Ganiou et le gardien Robin Risser.

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Le jeune Ismaëlo Ganiou a montré toute l’étendue de son talent du haut de ses 21 ans. Alors qu’il profite de la longue blessure du défenseur autrichien Samson Baidoo, le jeune international français U21 a su se montrer solide dans les duels et a pris ses responsabilités pour mener à bien la défense lensoise. Malgré son âge, Ganiou n’a pas hésité à prendre des risques balle au pied, montrant toute la sérénité de la jeune pépite lensoise.

Lorsque la défense s’est montrée plus fragile, Lens a pu compter sur Robin Risser pour maintenir le navire lensois à flot. Véritable patron dans les buts, le jeune international français s’est montré décisif dès les premières minutes face à Khvicha Kvaratskhelia. Sauvé par sa barre en fin de première période, Risser a poursuivi son récital en s’interposant avec autorité devant Nuno Mendes à la 61e. Malgré une fin de match plus calme, Risser a répondu présent lorsqu’il a été sollicité.

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Les Sang et Or s’imposent 1-0 face au Paris Saint-Germain et s’offrent leur premier Trophée des champions de leur histoire. Comme en 2021 (défaite 1-0 contre Lille), Paris est battu par un club nordiste et devra digérer cette défaite en vue de la réception de Rennes dimanche prochain pour le début de la Ligue 1.