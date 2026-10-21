Accueil - Mercato ASSE - L’ASSE parmi les pourvoyeurs de joueurs dans les grands championnats

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L’ASSE fait partie des clubs pourvoyeurs de joueurs dans plusieurs championnats, selon le classement mondial des meilleurs clubs formateurs, de l’Observatoire du football CIES.

ASSE : Saliba et Fofana mettent en lumière la formation et l’Académie de Saint-Etienne

L’Académie de l’ASSE est réputée pour la qualité de la formation dispensée au sein de l’institution. Plusieurs indices confirment cela, notamment les transferts de William Saliba ou encore de Wesley Fofana en Premier League.

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Le premier a été recruté par Arsenal en janvier 2019 contre 30 millions d’euros. Quant au deuxième, il avait été transféré de l’AS Saint-Etienne par Leicester City, en octobre 2020, contre une indemnité de 35 millions d’euros. Deux ans plus tard, Chelsea l’a recruté à 84 millions d’euros chez les Foxes.

Six ans après son départ de son club formateur, Willian Saliba est valorisé à 100 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Les deux défenseurs centraux de 25 ans font partie des meilleures ventes du club ligérien à ce jour. Ils mettent en lumière l’Académie stéphanoise.

29 joueurs formés à Saint-Etienne recensés dans 49 championnats de niveau 1

Parlant de valorisation, le CIES classe l’ASSE parmi les clubs ayant réussi à placer des joueurs professionnels issus de son centre de formation dans plusieurs championnats dans le monde, notamment en France et dans les autres grands championnats en Europe.

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D’après ce classement mondial des meilleurs clubs formateurs, publiée ce 21 octobre 2026, l’AS Saint-Etienne compte 29 joueurs formés dans son école de football, évoluant dans les 49 championnats de première division étudiés par la source.

11 Verts évoluent dans l’un des 5 grands championnats

Le club stéphanois est classé en huitième position parmi les clubs français recensés, avec un indice de formation de 30,1. L’ASSE devance l’AJ Auxerre, el FC Nantes ou encore l’OGC Nice. Parmi les 29 Verts, 11 jouent dans l’un des cinq grands championnats européens. Leur temps de jeu moyen atteint 1 779 minutes sur la période étudiée, pour 26 ans d’âge moyen.

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L’ASSE évoluant en Ligue 2, aucun joueur de l’équipe actuelle de Ian Cathro n’est concerné par ce classement. Évidemment, William Saliba, Wesley Fofana, Lucas Douath-Gourna (Hull City), Mathis Amougou (RC Strasbourg, prêté à Toulouse FC) ou encore Djylian N’Guessan (Liverpool, prêté à Brest) en font partie.