Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Ben Old affiche sa confiance totale en Mamour Ndiaye

Privée de Gautier Larsonneur, l’ASSE s’apprête à miser sur Mamour Ndiaye pour garder ses cages, avec le soutien affirmé de Ben Old. Avant le rendez-vous face au Red Star, l’ailier néo-zélandais a publiquement défendu les qualités de son coéquipier et appelé le collectif stéphanois à l’accompagner dans ce défi.

ASSE : Ben Old dégaine des mots forts pour rassurer Ndiaye

Remplacer Gautier Larsonneur dans les buts de l’ASSE n’a rien d’une mission ordinaire. Dans une période où chaque point compte, Mamour Ndiaye doit répondre présent et assumer une responsabilité importante sous le maillot vert. Mais le jeune gardien peut déjà compter sur un soutien précieux dans le vestiaire.

Ben Old n’a pas caché son estime pour son partenaire lors de la conférence de presse organisée jeudi. « Je l’aime, c’est un mec incroyable. C’est un super coéquipier, un mec avec qui tu as envie de jouer au quotidien. C’est aussi un très bon gardien », a déclaré l’international néo-zélandais.

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Des mots qui dépassent la simple marque de sympathie. Dans un poste où la moindre erreur peut peser lourd, la confiance des partenaires constitue un appui psychologique non négligeable. Ben Old a d’ailleurs enfoncé le clou en affirmant : « Je suis très confiant, c’est un gardien extraordinaire, il va faire du bon travail dans les cages ».

Le vestiaire vert appelé à jouer les boucliers

L’enthousiasme de Ben Old ne signifie pas pour autant que Mamour Ndiaye devra porter seul les espoirs stéphanois. L’ailier a insisté sur la responsabilité collective du groupe, conscient qu’un gardien gagne aussi en sérénité lorsque sa défense lui facilite la tâche. « À nous tous en tant qu’équipe de l’aider pour qu’il soit à l’aise », a-t-il expliqué.

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Un message clair avant d’affronter le Red Star : la solidarité devra se manifester sur le terrain, et pas seulement devant les micros. Le jeune portier a déjà connu une première mise en situation lors de son entrée en jeu face à Rodez. Selon Ben Old, ses coéquipiers ont alors cherché à le mettre en confiance.

Le Néo-Zélandais apprécie également son tempérament, tout en décrivant un garçon calme au quotidien, mais capable de se montrer « actif et expressif lors des matchs ». Une qualité intéressante pour un gardien appelé à communiquer constamment avec sa défense.

Ndiaye face au défi de transformer la confiance en arrêts

Plus que des déclarations, le véritable verdict appartiendra au terrain. L’absence de Gautier Larsonneur ouvre une fenêtre de responsabilités à Mamour Ndiaye. Pour l’ASSE, l’objectif est donc clair : permettre à son gardien de prendre ses marques sans lui ajouter une pression inutile.

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La confiance exprimée par Ben Old constitue un signal positif, mais elle devra se traduire par des interventions décisives et une défense attentive. Dans le football, les compliments ne détournent pas les frappes et ne repoussent pas les centres. Mamour Ndiaye sait désormais qu’il dispose d’un vestiaire prêt à le soutenir ; à lui de répondre présent lorsque le Red Star viendra tester ses réflexes.