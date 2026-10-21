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Matchs reportés, horaires bousculés : la nouvelle journée de mobilisation sociale du samedi 24 octobre dérègle déjà le calendrier. Deux rencontres changent de date à cause des manifestations : Toulouse-Troyes glisse au dimanche en Ligue 1, Montpellier-Red Star au lundi soir en Ligue 2. OM-Le Havre, lui, ne bouge pas pour l’instant.

Point arrêté au mercredi 21 octobre. Les horaires ci-dessous sont ceux validés par la Ligue de football professionnel, seule habilitée à les officialiser une fois l’avis des préfectures rendu.

Toulouse-Troyes reporté au dimanche 25 octobre à 17h15

La préfecture de Haute-Garonne a réclamé le décalage, la LFP l’a officialisé mercredi avec l’accord de Ligue 1+. Le match de la 8e journée se jouera donc au Stadium le dimanche 25 octobre à 17h15, vingt-quatre heures pile après l’horaire d’origine. Pour les supporters aubois, qui avaient prévu un trajet de près de 750 kilomètres le samedi, tout est à réorganiser. Un horaire à 18h15 a circulé en début de semaine sur certains calendriers en ligne : c’est bien 17h15 qui fait foi.

Toulouse sort d’un samedi 17 octobre agité, et la préfecture a depuis instauré un couvre-feu autour du Capitole et dans une partie du centre-ville. Le Stade Toulousain, côté rugby, garde en revanche son rendez-vous du week-end.

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Montpellier-Red Star reporté au lundi 26 octobre

En Ligue 2, la préfecture de l’Hérault a pris les devants dès mardi. Montpellier-Red Star, comptant pour la 10e journée, est repoussé au lundi 26 octobre à 20h45, en accord avec beIN Sports. C’est la première rencontre professionnelle déplacée depuis les débordements du 17 octobre, jour où 35 000 à 40 000 personnes avaient défilé à Montpellier.

Le report pèse aussi sur la course à la montée, comme nous l’expliquions dans ce qu’il change pour l’ASSE au classement de Ligue 2.

OM-Le Havre maintenu, sans garantie définitive

À Marseille, la préfecture n’a pas touché à l’affiche du dimanche 25 octobre à 17h15. Le feu vert reste toutefois provisoire : une manifestation est également attendue samedi dans la cité phocéenne, et rien n’interdit une révision de dernière minute.

Même maintenu, le match aura un visage inhabituel. Le Vélodrome recevra Le Havre sans son virage Nord, fermé après les incidents d’OM-PSG, comme le détaillait notre article sur la sanction de la commission de discipline. La même tribune restera vide pour la venue de Toulouse le 1er novembre.

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Ligue 1, Ligue 2 : le tableau des matchs reportés ou maintenus

Match Compétition Programme initial Nouvelle date Statut Toulouse-Troyes Ligue 1, 8e journée Samedi 24 octobre, 17h15 Dimanche 25 octobre, 17h15 (Ligue 1+) Décalé à la demande de la préfecture de Haute-Garonne Montpellier-Red Star Ligue 2, 10e journée Samedi 24 octobre Lundi 26 octobre, 20h45 (beIN Sports) Reporté à la demande de la préfecture de l’Hérault OM-Le Havre Ligue 1, 8e journée Dimanche 25 octobre, 17h15 Inchangé Maintenu à ce stade, virage Nord fermé

Ce qui peut encore changer d’ici samedi

La liste des matchs reportés peut encore s’allonger. Les décisions relèvent des préfectures, qui peuvent trancher jusqu’à la veille d’une rencontre. Les organisateurs de cet « acte II », lancé par la coordination des Gilets jaunes contre la vie chère, revendiquaient plus de 120 actions dans le pays. Le 17 octobre, le ministère de l’Intérieur avait compté environ 550 000 manifestants et plus de 2 000 interpellations.

Le reste du programme de la journée, à suivre sur notre page classement et résultats de la Ligue 1, n’est pas concerné à ce jour. La vigilance risque pourtant de durer : un nouvel appel vise le samedi 31 octobre, veille d’OM-Toulouse, avant une journée de grève intersyndicale le jeudi 5 novembre.