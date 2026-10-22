Accueil - Mercato OM - OM : Son staff attaqué, Bruno Genesio répond sans filtre

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À la veille du déplacement de l’OM sur la pelouse du Sturm Graz, Bruno Genesio a publiquement soutenu son staff physique, critiqué ces dernières semaines pour les difficultés athlétiques de l’équipe. L’entraîneur marseillais assume la responsabilité de la préparation et estime que les progrès vus contre Angers montrent les premiers effets du travail engagé.

OM : Genesio prend la défense de son équipe technique

Les difficultés physiques de l’OM nourrissent les critiques depuis le début de la saison. Les fins de match compliquées, les crampes et les doutes sur l’intensité collective ont peu à peu mis les préparateurs physiques sous le feu des débats. Avant le rendez-vous européen face au Sturm Graz, Bruno Genesio a voulu répondre directement à ces reproches en conférence de presse.

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« Je sais qu’ils ont été un peu attaqués mais la préparation physique, elle est d’abord de la responsabilité du coach », a expliqué le technicien. En assumant cette responsabilité, il refuse que ses collaborateurs portent seuls le poids des difficultés des joueurs. Sa sortie arrive alors que la question reste posée : l’équipe peut-elle tenir son intensité pendant toute une rencontre ?

Angers, premier indicateur des progrès marseillais

Pour défendre le travail accompli, Bruno Genesio s’est surtout appuyé sur la prestation de ses joueurs contre Angers. D’après son analyse, l’OM a tenu la comparaison avec son adversaire sur le plan athlétique, dans les courses comme dans les efforts à haute intensité.

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Il y voit un signe encourageant après plusieurs semaines de critiques. « On voit qu’il y a des gens qui commencent à monter en puissance, c’est aussi le travail de mon staff », a-t-il souligné. L’entraîneur marseillais a aussi tenu à saluer ses collaborateurs :

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« Je veux leur rendre hommage, mais ça fait partie de notre métier. C’est une satisfaction de voir que les joueurs répondent à leurs demandes. Et de voir que le travail commence à porter ses fruits. » Ces mots montrent sa volonté de souligner les progrès sans nier les difficultés passées.

Le déplacement à Graz pour confirmer la tendance

Le discours de Genesio tombe au moment où l’OM doit transformer ces signaux positifs en résultats durables. Une meilleure activité athlétique sur un match, c’est utile à relever, mais cela ne prouve pas à soi seul que les problèmes de préparation sont réglés pour de bon. Enchaîner les efforts, tenir le rythme jusqu’au coup de sifflet final et récupérer entre deux matchs : tout cela reste à démontrer.

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Face au Sturm Graz, les Marseillais pourront donc vérifier si les progrès évoqués contre Angers se confirment. En protégeant publiquement son staff, Bruno Genesio trace surtout une ligne de conduite : partager les critiques et laisser les performances donner les réponses attendues.