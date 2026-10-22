Accueil - Mercato FC Nantes - Vente FC Nantes : Fin des négociations avec Phenix Capital !

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Le président du FC Nantes, Waldemar Kita, a mis fin aux négociations pour la vente de son club. Il soutient que le projet de Phenix Capital n’était pas assez sérieux.

FC Nantes : Waldemar Kita stoppe la vente du FCN à la société Phenix Capital

Trois semaines après avoir annoncé des négociations exclusives avec la société Phenix Capital pour la vente du FC Nantes, Waldemar Kita a mis un terme aux discussions. Dans un communiqué officiel publié ce jeudi, il annonce la fin « des discussions relatives au projet de cession du club à la société Phenix Capital ».

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Le propriétaire du club Jaune et Vert donne les raisons de ce retrait. « J’ai pris la décision d’arrêter définitivement les discussions relatives au projet de cession du club à la société Phenix Capital. Le projet de reprise n’était manifestement pas sérieux », a-t-il justifié dans son adresse officielle.

Porteur du projet d’un pool d’investisseurs, l’entrepreneur et conseiller sportif Paulo Tavares avait pourtant donné des assurances sur la solidité du dossier de reprise en main de FC Nantes. Un compromis de vente entre Waldemar Kita et le dirigeant de Phenix sports invest (émanation de Phenix capital) avait même été signé au début du mois d’octobre.

Kita : « Le candidat n’a pas apporté les garanties financières annoncées »

Finalement, Waldemar Kita révèle que les investisseurs avec qui il négociait n’ont pas apporté les garanties financières nécessaires à la vente.

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« Le processus de vente avait fait l’objet d’une entrée en négociations exclusives en date du 28 septembre 2026. Malgré de multiples demandes et les délais accordés, c’est avec regret et étonnement qu’il a été constaté que le candidat à la reprise et ses conseils n’ont pas été en mesure d’apporter les garanties financières annoncées, ni de constituer le dossier complet indispensable à la validation d’une telle opération par la DNCG », a écrit le patron du FCN.

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N’étant plus rassuré par le projet de Phenix Capital et compte tenu du délai des négociations épuisé, la Direction nantaise a pris ses responsabilités. « La promesse de vente encadrant cette transaction étant, de fait, devenue caduque, M. Waldemar Kita a pris la décision de mettre un terme à toutes les discussions en cours, le projet de reprise n’étant manifestement pas sérieux », a expliqué le club relégué en Ligue 2, dans son communiqué.