Accueil - Mercato FC Nantes - FC Nantes : Lepenant révèle les dessous de son départ avorté

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

Johann Lepenant a mal digéré son transfert raté du mercato estival 2026, lui qui voulait quitter le FC Nantes après la relégation en Ligue 2. Le milieu de terrain admet des contacts avec l’OGC Nice et cherche aujourd’hui à remonter la pente, alors que ses statistiques déclinent.

Mercato FC Nantes : Lepenant, un départ avorté qui passe mal

À 23 ans, Johann Lepenant se voyait loin de la Beaujoire après la descente du FC Nantes en Ligue 2. interrogé sur son actualité, il a confié avoir bien été en contact avec l’OGC Nice, sans que le départ se concrétise. D’autres pistes, dont il tait l’identité, paraissaient même plus avancées.

Lire aussi : Vente OM : Paulo Tavares impliqué dans un projet à Marseille

À voir

Mercato : l’ASSE cible Dembo Sylla, latéral de Lorient

« Ouais, c’est compliqué, je ne pensais pas rester. J’ai des contacts avec Nice. J’étais même plus avancé avec d’autres, mais ça ne s’est pas fait », explique-t-il. L’ancien Lyonnais avoue sa déception : le scénario n’était pas celui qu’il avait imaginé. Faute d’accord, il est resté chez les Canaris.

Un été agité qui a pesé sur sa préparation

Cette incertitude a aussi entamé sa concentration en début de saison. Entre les sollicitations répétées et les échanges avec son entourage, la préparation est devenue plus pénible, d’autant qu’il fallait s’habituer à la Ligue 2. « Pendant le mercato, tu as tes agents qui t’appellent tous les jours », confie-t-il.

« C’est dur de rester focus. Il y a plein de choses qui entrent en compte », reconnaît Johann Lepenant. Le Nantais concède avoir gardé quelques soucis en tête après la reprise, puis s’être débarrassé de tout ça : « Mais une fois que le mercato se termine, tu te dis : c’est bon. » Il dit pouvoir de nouveau se concentrer sur son équipe.

Des indicateurs statistiques en recul depuis Lyon

Chez DataScout, son indice raconte une trajectoire en dents de scie. Il affichait 82 en 2022-2023 à l’Olympique Lyonnais, puis 62 en 2024-2025 et 69 la saison suivante. Depuis le début de l’exercice 2026-2027, il tombe à 57. Ce recul reflète une période difficile pour le jeune footballeur. Après neuf matches de Ligue 2, Lepenant tourne à 74 minutes de jeu par rencontre, sans but ni passe décisive.

Une qualité de passe qui reste un atout pour Nantes

Son indice global baisse, mais la circulation du ballon reste un point fort. DataScout le place au 93e centile pour les passes progressives, au 90e pour les passes réceptionnées et au 83e pour la précision des passes. Même rang, 83e centile, pour les transmissions vers la surface adverse.

Lire aussi : ASSE-FC Nantes : Centonze veut faire chuter le leader

À voir

Mercato PSG : Ez Abde, une piste pour remplacer Kvaratskhelia

Ces chiffres le montrent bien installé dans la construction du jeu nantais. À l’inverse, ses courses progressives plafonnent au 35e centile et sa vitesse de pointe au 30e. Il vit donc de la passe plutôt que du dribble ou de l’accélération. Pour une équipe en quête de régularité, mieux tirer parti de ces qualités serait précieux.

Le contexte économique freine les ambitions du mercato

Lepenant pense que son cas illustre aussi ce qu’ont vécu plusieurs joueurs cet été. « Des joueurs qui devaient partir ne sont pas partis. Après, il n’y a plus beaucoup d’argent dans les clubs français, ça met des barrières aussi », observe-t-il. Ses mots rappellent que l’argent pèse sur les négociations, et sur les transferts qui capotent.

Il assure pourtant ne rien regretter à Nantes. « Ça ne me dérangeait pas de rester non plus. Je kiffe ce club. Je trouve que c’est un super grand club avec un stade incroyable », affirme-t-il. Lié au club jusqu’en juin 2029 et valorisé cinq millions d’euros selon DataScout, il a encore plusieurs saisons pour peser dans le projet nantais.

Lepenant face au défi de la régularité

Son début de saison s’appuie sur plusieurs éléments : un transfert espéré mais raté, une concentration troublée pendant la préparation et des statistiques en retrait. Reste à convertir ses qualités de passe en contributions plus décisives pour le FC Nantes.

Lire la suite sur le FC Nantes :

FC Nantes : AMOS, sponsor premium du maillot de l’académie

FC Nantes : Entre vente en suspens et résultats en chute, tout vacille

À voir

OM : Son staff attaqué, Bruno Genesio répond sans filtre

Zéro but et zéro passe décisive en neuf matches, c’est un chiffre à suivre, même s’il ne résume pas son influence sur le jeu. Lepenant jure que le mercato est derrière lui. Les prochains mois diront s’il retrouve de la constance et s’il pèse enfin sur les résultats des Canaris.