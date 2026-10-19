Accueil - Mercato FC Nantes - Mercato FC Nantes : la venue de Bronn suspendue au rachat

Le mercato FC Nantes de janvier a déjà son premier nom : Dylan Bronn. Le défenseur central tunisien de 31 ans, mis à l’écart par le Servette Genève, intéresserait le FCN pour renforcer une arrière-garde qui prend l’eau. Seul problème : le club n’a toujours pas changé de propriétaire, et personne ne sait qui signera les chèques cet hiver.

Mercato FC Nantes : qui est Dylan Bronn ?

Né à Cannes en 1995, Bronn connaît bien le football français. Il s’est révélé à Niort en Ligue 2, avant de filer à La Gantoise en 2017 puis de revenir en Lorraine, au FC Metz, de janvier 2020 à l’été 2022. Suivront la Serie A avec la Salernitana, puis la Suisse. Arrivé à Servette en prêt début 2024, il s’y est engagé librement en juillet 2025, avec un contrat courant jusqu’en juin 2027.

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Cette saison, le Servette ne l’a pas inscrit dans son groupe de championnat. L’international tunisien, qui a disputé la dernière Coupe du monde avec les Aigles de Carthage, s’entraîne avec les moins de 21 ans. Il veut du temps de jeu, et son entourage a reçu d’autres marques d’intérêt, de La Gantoise, son ancien club, et d’une formation grecque. Aucun accord n’a été annoncé, aucune offre nantaise n’a filtré non plus.

Sur le papier, le profil répond à un besoin réel. Quatorzièmes de Ligue 2 avec 8 points, les Canaris viennent d’encaisser trois buts à domicile face à Dunkerque. Grégory Poirier n’avait pas épargné ses joueurs après ce revers.

Rachat FC Nantes : pourquoi la piste Bronn dépend de la DNCG

C’est sur la question du rachat du FCN que le dossier Bronn trouve sa complication. Waldemar Kita a signé le 29 septembre un protocole de vente avec Phénix Sports Invest, le groupe de Paulo Tavares, qui réunit des capitaux français, portugais et luxembourgeois. Ce document ouvre la porte à une cession mais il ne transfère pas la propriété. Le dossier devait être complet le 14 octobre pour être présenté au gendarme financier, sauf qu’il ne l’était pas et aucune date d’audition n’a été fixée à ce jour.

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Tant que la DNCG n’a pas validé le rachat du FC Nantes, Kita reste aux commandes. Le comité social et économique du club a d’ailleurs rendu un avis défavorable à l’unanimité, sans que cela bloque juridiquement l’opération. Le passage de témoin, un temps envisagé entre novembre et décembre, n’a plus de date.

Concrètement, deux scénarios se dessinent pour janvier. Soit la vente aboutit à temps et le nouveau propriétaire pilote son premier mercato. Soit Kita garde la main et devra trancher seul sur les arrivées. Un joueur sous contrat jusqu’en 2027 mais écarté par son club présente au moins un avantage dans les deux cas : il ne devrait pas coûter une fortune. À la Jonelière, personne ne sait encore qui donnera le feu vert.

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