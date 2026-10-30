ASSE : Avant Guingamp, Cathro affiche sa confiance en Ndiaye

Partager sur Ajouter comme source préférée sur Google

À deux jours du déplacement de l’ASSE à Guingamp, Ian Cathro a affiché sa confiance envers Mamour Ndiaye. Content du travail de son jeune gardien, le coach écossais compte toujours sur lui pour assurer la suite de l’intérim, depuis la blessure de Gautier Larsonneur.

ASSE : Cathro valide la progression de Mamour Ndiaye

Lors de la conférence de presse organisée ce jeudi, Ian Cathro a été questionné sur la situation de Mamour Ndiaye. Un match important attend l’ASSE face à Guingamp, et l’entraîneur stéphanois a tenu à souligner les progrès réguliers de son portier, sa façon de répondre aux attentes depuis qu’il s’est retrouvé lancé dans les buts sans préavis.

« Mamour a fait ce qu’il avait à faire. Il fait son travail dans les buts, de manière calme et équilibrée. C’est ce qui lui permet de grandir doucement, individuellement et au sein de l’équipe. C’est bien ce qu’il fait et il va continuer de travailler de la même manière », a déclaré Ian Cathro.

Larsonneur absent plusieurs semaines, une responsabilité pour Ndiaye

Ces déclarations tombent à un moment délicat pour les Verts. Gautier Larsonneur souffre d’une entorse au genou et en aura pour plusieurs semaines de récupération. Le club n’a toutefois pas donné de date précise pour son retour, qui dépendra de l’évolution de la blessure et des étapes de la rééducation.

À voir

En crise à l’OM, Gomes lâche un aveu surprenant à Genesio

« Je n’ai pas une durée exacte, on est encore trop loin pour voir. Ça dépend de chacun », a expliqué le staff stéphanois à propos de l’absence du titulaire habituel. Le gardien devra d’abord renforcer sa jambe touchée, puis passer par une phase de réathlétisation. De nouveaux bilans permettront de juger sa progression d’ici trois ou quatre semaines.

Guingamp, prochain rendez-vous pour confirmer les assurances de Cathro

Dans ces conditions, Mamour Ndiaye devrait continuer à bénéficier de la confiance de son entraîneur. Les propos de Ian Cathro laissent bien voir qu’il ne souhaite pas brusquer les choses avec le jeune portier, dont la progression passe aussi par la régularité et la sérénité.

Le déplacement à Guingamp sera un nouveau test pour le gardien stéphanois, sans qu’on annonce de changement dans la hiérarchie. Cathro a dit sans détour qu’il attendait de Ndiaye qu’il continue sur la même voie. La priorité est de garder le niveau de sécurité attendu dans les buts tant que Larsonneur est absent.