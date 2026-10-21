Montpellier-Red Star reporté : l’ASSE peut prendre 7 points

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Montpellier-Red Star reporté au lundi 26 octobre à 20h45 : à la demande de la préfecture de l’Hérault, ce choc de la 10e journée de Ligue 2 ne se jouera pas samedi à 14h. Le leader stéphanois entrera donc en scène avant tous ses poursuivants directs. Une victoire face au FC Nantes samedi soir, et l’ASSE passera le week-end avec sept points d’avance sur son dauphin.

Pourquoi Montpellier-Red Star est reporté au 26 octobre ?

La préfecture redoute la nouvelle journée de mobilisation sociale fixée à samedi, « l’acte II » appelé par les Gilets jaunes. Le 17 octobre, le premier rendez-vous avait réuni 550 000 manifestants selon le ministère de l’Intérieur, avec plus de 2 000 interpellations en France. Les autorités veulent visiblement éviter de disperser les forces de l’ordre entre les cortèges et le stade de la Mosson.

La LFP a entériné le changement « à la demande de la Préfecture de l’Hérault et en accord avec le diffuseur beIN SPORTS ». C’est une première dans ce mouvement : le week-end dernier, aucune rencontre professionnelle n’avait été déplacée.

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Montpellier-Red Star reporté : trois rivaux des Verts jouent lundi soir

Le calendrier tourne franchement à l’avantage de l’AS Saint-Étienne. Avec 22 points, les Verts devancent Montpellier (18), Reims et le Red Star (17), puis Nancy (16). Or le deuxième, le troisième et le quatrième entreront tous en scène lundi à 20h45, Reims se déplaçant à Boulogne à la même heure, le soir de la cérémonie du Ballon d’Or. Un succès face aux Canaris porterait Saint-Étienne à 25 points, sept de plus que Montpellier, au moins jusqu’au coup de sifflet final de lundi soir.

Le duel direct entre Montpellier et les Audoniens garantit au moins une chose aux Stéphanois : l’un des deux laissera forcément des points en route, et un nul freinerait les deux à la fois. Le Red Star, battu 1-0 par les Verts le 17 octobre, a déjà perdu sa place sur le podium, comme nous le racontions dans ce récit d’un club revanchard.

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Les autres matchs du 24 octobre maintenus pour l’instant

Dijon-Rodez (14h) et ASSE-Nantes (20h) restent programmés samedi. À Geoffroy-Guichard, la préfecture de la Loire a choisi une autre réponse que sa voisine de l’Hérault : le match a lieu, mais les supporters nantais sont interdits de déplacement.

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Rien ne garantit que la liste des reports s’arrête là. Chaque préfet peut demander un changement en fonction de la mobilisation annoncée sur son territoire, et un nouvel appel circule déjà pour le 31 octobre, avant une journée de grève nationale le 5 novembre.

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